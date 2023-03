1 nieuwe auto op 10 heeft ultralage uitstoot (op papier)

Door: BV

De Europese automarkt krijgt klappen. Dat was al zo in januari, voor de uitbraak van het coronavirus. In gans Europa werden toen volgens analysebureau Jato Dynamics 1,14 miljoen nieuwe wagens in het verkeer gebracht. Dat cijfer is 8 procent lager dan de 1,23 miljoen van een jaar eerder.

Vraag naar benzine en diesel daalt

Zowel in absolute cijfers als in marktaandeel moeten de conventioneel aangedreven benzine- en dieselvoertuigen terrein prijsgeven. Het aandeel van de benzinewagen zakte van 58 naar 55%. In januari 2019 werden nog 33% dieselvoertuigen ingeschreven, maar in januari 202 was dat nog slechts 30%.

Meer geëlektrificeerde modellen

De Europeaan koos in januari alvast in grotere getale voor een geëlektrificeerde auto. Tijdens de eerste maand van vorig jaar bedroeg het aandeel daarvan nog 7,1 procent. In januari van dit jaar was dat al opgelopen naar 13 procent. Maar het marktaandeel voor geëlektrificeerde auto’s wordt opgemaakt uit zowel conventionele hybrides, stekkerhybrides als elektrische auto’s.

Terwijl het volume stijgt, daalt het aandeel van de conventionele hybride. Dat bedraagt voortaan minder dan de helft van het geëlektrificeerde marktdeel. Ruwweg 6 procent van de totale markt, zeg maar. De overige zeven procent zijn voor rekening van de stekkerhybrides en de geheel elektrische auto’s. Het afzetvolume voor hybrides nam to met 36%, dat van elektrische autos met 93% en dat van de stekkerhybrides (die meestal 50 à 60km elektrisch kunnen rijden en vervolgens omschakelen op een conventionele verbrandingsmotor) ging met 173% de hoogte in. België volgde in januari die trend overigens niet. In ons land werden net minder geëlektrificeerde auto’s ingeschreven dan een jaar eerder.

Beter, maar lang niet goed genoeg

Europa legt de autosector vanaf dit jaar een uitstootdoelstelling op van 95g/km. Een erg ambitieus cijfer dat automerken verplicht om in grote getale stekkerhybrides en elektrische auto’s te verkopen. Zo niet dreigen monsterboetes die wel eens zouden kunnen beslissen over het voortbestaan van een merk.

Perfect voor het milieu... op papier

De Europese regelgeving geeft stekkerhybrides en elektrische auto’s een significant (en louter theoretisch) voordeel. Door van dat voordeel gebruik te maken zouden automerken de doelstelling kunnen realiseren wanneer ze, geschat, één auto met ultralage uitstoot verkopen voor elke twee à drie wagens met conventionele aandrijftechnologie. De cijfers van Jato van januari, stippen aan dat de Europese consument nog ruim onvoldoende bereid is die stap te zetten.

Het is evenmin uitgesloten dat de cijfers van januari te optimistisch zijn. Nogal wat automerken hadden immers, met het oog op de moeilijk te realiseren uitstootdoelstellingen voor 2020, getalmd met de leveringen van zuinige modellen. Zo werd heel wat verkoop van 2019 op de uitstootbalans voor dit jaar geparkeerd. Of de markt de groei kan aanhouden, zal dus moeten blijken wanneer de analyses van de volgende maanden bekend raken.