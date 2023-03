Lancia Ypsilon krijgt nieuwe (microhybride) motor

Door: BV

Bij ons, en in de rest van de wereld, is Lancia een dode naam. Maar er is één uitzondering: Italië. Daar gaat het merk door met slechts één modelletje in de catalogus: de Ypsilon. De huidige versie dateert van 2011, maar gaat er nog altijd vlot genoeg over de toonbank. Moederhuis FCA heeft zelfs nog een opvolger in de planning staan. Die wordt parallel met de nieuwe Fiat Panda ontwikkeld.

Microhybride voor Lancia Ypsilon

Onder de kap komt een 1-liter driecilindermotor met een zogeheten micro-hybride-systeem. Aan de motor hangt een 12V starter/generator die remenergie kan recupereren en een beetje extra ondersteuning kan geven bij het accelereren. De eenheid wekt 70pk en 92Nm op.

Gekend van Panda en Fiat 500

Klinken al die getallen je bekend in de oren, dan is dat wellicht omdat de Fiat 500 (niet deze nieuwe, maar de oude die nog even doorgaat) en de Panda precies dezelfde motor ingebouwd krijgen.

Prijs en presaties

De Ypsilon Hybrid EcoChic, zoals het model voluit heet, is vooral bedoeld om in de stad mee rond te zoeven. Het autootje heeft 14,2 seconden nodig om 100km/u te halen, heeft een topsnelheid van 163km/u en belooft een gemiddeld verbruik van niet meer dan 4,1l/100km. Zoals gezegd, alleen te koop in Italië, al kan je die wel op eigen houtje invoeren. De vanafprijs voor deze aandrijfversie bedraagt er 14.450 euro. Een 0,9l tweecilinder turbomotor en een goedkopere atmosferische 1,2l viercilinder zijn eveneens beschikbaar.