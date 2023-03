Frankrijk sluit 189 snelladers voor elektrische auto op snelwegen door problemen

Door: BV

Om elektrisch autorijden over grotere afstanden - sowieso nog een hele uitdaging - in Frankrijk mogelijk te maken, werd in de periode 2014 - 2015 al het zogeheten Corri-Door netwerk opgezet. Dat omvat universele snelladers op de voornaamste verkeersassen van het land. Izivia, een beheerder van laadpassen, heeft zo 217 snellaadstations. Daarvan zijn er nu echter 189 gesloten. Er zijn problemen met de laadpalen.

Ontwerpfout

Alle gesloten stations bevatten apparatuur van EVtronic, een fabrikant van laadpalen. En dat is waar het schort. In de loop van 2019 onstond ei zo na brand aan twee palen van dat merk. Na onderzoek bleek dat door een combinatie van een slechte architectuur (een structurele ontwerpfout, zeg maar) en gebrekkig onderhoud, de veiligheid niet meer gewaardeerd kon worden.

Frankrijk door met een elektrische auto?

Heden zijn nog slechts 28 stations van het Corri-Door netwerk actief. Het bedrijf lijkt voorts weinig aanstalten te maken om die op korte termijn aan te passen en weer in bedrijf te nemen. Een goede dekking met snellaadstations is nochtans cruciaal om met een elektrische auto grote afstanden af te kunnen leggen. Gemiddeld moet een EV na een kleine 300km een half uur aan de snellader.

Volgens cijfers van Globaltransmission telt Frankrijk op dit ogenblik 2.263 lader in alle gebieden (snelweg, verbindingsweg en stedelijk gebied). De sluiting van 189 stations langs snelwegen vertegenwoordigt bijgevolg een aanzienlijk deel van dat type snellaadstations.