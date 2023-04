Amerika wordt gek van de nieuwe Ford Bronco

Door: BV

Terwijl de Europese terreinwagenliefhebber jarenlang reikhalzend uitkeek naar een nieuwe iteratie van de Land Rover Defender, zitten de Amerikanen zich al bijna net zo lang te verlekkeren op de wederopstanding van een eigen terreinwagenicoon: de Ford Bronco. Geheel per ongeluk groeiden de eerste generaties uit tot een stijlicoon. En de laatste - vijfde - generatie die van 1992 tot 1996 werd gebouwd, was in 1994 ook plots legendarisch. Tientallen miljoenen televisiekijkers zagen toen live hoe ene O.J. Simpson in een witte Bronco werd achtervolgd door een horde politiewagens. Hij werd er toen van verdacht zijn vrouw en vriend vermoord te hebben. Het proces daarover werd één van de meest controversiële uit de Amerikaanse geschiedenis.

De nieuwe Ford Bronco gelekt

Dat allemaal om te kaderen dat de Amerikanen bijna gek worden van de nieuwe Ford. En die is nu, kort voor z’n feestelijke debuut, gelekt.

Eerste concept al uit 2004

Ford denkt al lange tijd aan een nieuwe Bronco. In 2004 stelde het bedrijf reeds een concept voor. En daarin zaten toen ook al wat retrolijnen. Die stijl overheerst ook bij de productieversie, zonder daarom uitersten op te zoeken.

Eronder zit een Ford Ranger

De nieuwe Bronco wordt gebouwd op de structuur van de Ranger Pickup. Het is dus een Amerikaanse SUV volgens het oude recept. Met veeleer robuuste mechaniek dan verfijning. Bij Ford wil men vooral hengelen naar klanten van de Jeep Wrangler. De gelekte beelden laten bijvoorbeeld zien dat Ford de Bronco zowel aanbiedt met een normaal stalen dak als met een stoffen dak (het grijze model) dat helemaal weggeknutseld kan worden. Precies zoals in de Jeep…

Als alles volgens plan verloopt, wat niet zeker is (door het coronavirus is het Autosalon van New York afgelast), stelt Ford de Bronco nog deze maand voor. De productie start voor het jaareinde.