Autosector stuikt ineen door coronavirus

Door: BV

De autosector ondervindt zware gevolgen van de heersende coronaviruscrisis. De wereldwijde pandemie legt her en der fabrieken stil. Maar ook wanneer de productie in theorie kan voortgezet worden, zorgt het virus voor grote kopzorgen. De vraag naar nieuwe auto’s is immers drastisch gedaald.

Nogal wat onderdelen in auto’s van bijna alle merken, worden in China geproduceerd. Daar zijn door draconische veiligheidsmaatregelen nogal wat fabrieken gedwongen om de productie te staken. Dat betekent dat de aanvoer van nieuwe onderdelen in het gedrang komt. De meeste Europese fabrieken bestellen er componenten in grote ladingen die bovendien weken onderweg zijn. Maar ook die zijn of raken stilaan op. Er wordt koortsachtig gezocht naar alternatieve leveranciers buiten getroffen gebieden. Een omschakeling die op korte termijn verre van evident is.

Grootste autofabriek ter wereld ligt stil

In Zuid-Korea ligt de fabriek van Hyundai in Ulsan, de grootste autofabriek ter wereld, al stil. Nissan moest in Japan productievestigingen op non-actief zetten, Fiat stuurde in z’n fabriek in Servië de arbeiders naar huis. In Italië, dat onder nationale quarantainemaatregelen is geplaatst, gaan nog vier fabrieken van de FCA-groep dicht. En ook uit Groot-Brittanië kwamen reeds onrustwekkende signalen. Onder meer de productie bij Jaguar-Land Rover zou bedreigd zijn. In ons land waren er tijdelijke gevolgen voor Audi Brussels, maar daar loopt de elektrische Audi e-Tron inmiddels weer van de band.

Autoverkoop stort in

Er zijn niet alleen gevolgen voor de productie. Ook de verkoop heeft aanzienlijk te lijden onder de coronacrisis. De Volkswagen Groep verkocht in februari ruwweg een kwart minder dan een jaar geleden. Volgens de groep is dat een rechtstreeks gevolg van het uitbreken van het virus. In China ging de afzet zelfs met bijna 75% omlaag. Een soortgelijke keldering van de cijfers is ook in andere zwaar getroffen landen, zoals Italië, niet onwaarschijnlijk. Eerder gaf ook al Jaguar-Land Rover, dat al voor de uitbraak in geen al te frisse papieren zat, te kennen dat het verwachtte dat de verkoopdaling in China niet meer op te halen zou zijn.

Merken in gevaar?

De timing is bijzonder ongelukkig gezien de autosector reeds voor grote organisatorische, productietechnische en economische uitdagingen stond. De combinatie van een plotse daling van de afzet en de verplichting om zwaar te investeren in nieuwe technologie riskeert minstens een deel van de constructeurs op lange termijn in ernstige problemen te brengen. Het is niet eens uitgesloten dat die ongelukkige samenloop van omstandigheden een merk de kop kost.

Economische crisis in de maak

De economische uitdagingen waarvoor de autosector staat, leidden dit jaar al tot het verlies van tienduizenden banen en een rem op de economische groei. Het lot van de EU-economie is immers nauw verbonden met dat van de sector. Het is immers de grootste industriële werkgever van Europa. In ons land is Volvo Gent ook de grootste individuele industriële speler. Het evenwicht was al precair door Europese radicale nieuwe uitstootdoelstellingen en riskeert nu nefast te worden.