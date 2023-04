Coronavirus zorgt voor lichtste ochtendspits in tijden

Door: BV

Vlot verkeer in beide richtingen op de E17 aan de Kennedytunnel voor 9 u? Dat is zelfs in vakantieperiodes hoogst uitzonderlijk. Maar deze ochtend kon het wel. Het land is in de grip van het coronavirus. Scholen schorsten de lessen, thuiswerken is de norm. Tenminste, voor wie kan.

Nauwelijks file op Vlaamse snel- en gewestwegen

Op maandagochtend toonde de website van het verkeerscentrum voor gans Vlaanderen tussen 6 en 7 kilometer file. ‘Relatief weinig’ is de kwalificatie die de filebarometer daaraan geeft. Maar eigenlijk was de ochtendspits ‘uitzonderlijk’ licht. De ganse ochtend door kwam de filedruk niet uit de lichtste kwalificatie. Een stralend voorjaarszonnetje betekende dat zelfs het weer geen spelbreker speelde.

De grootste knelpunten waren de wegenwerken op de Antwerpse Ring (1) van Linkeroever tot Antwerpen-West en de aansluiting van de A12 met de Brusselse Ring. Buiten de snelwegen was er nog steeds hinder op de N16 omwille van de eindeloos lijkende werken aan de Scheldebrug in Temse.

Thuiswerken is de norm

In een poging om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken besliste de overheid om alle publieke evenementen en sportmanifestaties te verbieden, café’s en restaurants te sluiten en winkels die zich niet beperken tot de distributie van voedsel alleen op weekdagen open te laten zijn. Thuiswerk wordt aangemoedigd, al namen veel bedrijven waar mogelijk die beslissing reeds op eigen houtje.

Het openbaar paste ook z’n dienstregeling aan. Er rijden minder treinen en op de bussen van De Lijn kan je alleen nog elektronisch betalen.

Beeld: verkeerscentrum.be