Europese autofabrieken vallen stil, ook in België

Door: BV

Zowel de almaar striktere beperkingen die een gevolg zijn van de strijd tegen het coronavirus, als aanhoudende problemen met de levering van onderdelen (vooral uit China), eisen hun tol van de Europese autoproductie. Almaar meer fabrieken vallen stil.

Meer dan 20 Europese autofabrieken liggen al stil

Vandaag kondigden zowel het Franse Renault als de PSA-Group (Citroën, DS, Peugeot, Opel) aan het merendeel van hun Europese productievestigingen stil te leggen ‘tot nader order’. Bij PSA alleen al gaat om dertien fabrieken in Duitsland, Engeland, Spanje en Frankrijk. Renault legt z’n Franse vestigingen stil. Bij Fiat werden vijf fabrieken gesloten en intussen werd de productie ook gestaakt bij Ferrari en Lamborghini. De Italianen houden het voorlopig nog op een productiestop tot eind maart, maar wellicht zal de productie nog veel langer verstoord zijn. Analisten denken dat heel wat faciliteiten wellicht nog tot het einde van het jaar zullen kampen met hinder. De autosector opereert volgens het just-in-time productieprincipe. Dat houdt in dat onderdelen pas in de fabriek aankomen op het ogenblik dat ze nodig zijn. De reserves zijn daardoor heel laag, terwijl sommige van die onderdelen van erg ver moeten komen.

Productie bij Audi Vorst ook stilgelegd

In eigen land viel rond de middag de productie van de elektrische Audi e-Tron in de fabriek in Vorst stil. Niet door problemen bij de leveringen, maar uit angst voor het coronavirus. Het personeel vreest dat de maatregelen die in de fabriek genomen zijn, niet afdoende zijn en legde daarom het werk neer. Bij Volvo in Gent worden momenteel nog wel auto’s gebouwd.

Update 18-03-2020: Inmiddels ligt ook de productie bij Volvo Gent stil