West-Vlaanderen stopt met flitsen door coronacrisis

De politie van West-Vlaanderen wordt gevraagd om flitspalen uit te schakelen en geplande flitscontroles op te schorten. Het verzoek is afkomstig van Filiep Jodts, de procureur des Konings van West-Vlaanderen. Die wil met de maatregel de politiediensten ontlasten in tijden van crisis. Het zijn de korpschefs zelf die beslissen of ze het verzoek inwilligen. Ook niet dringende verkeersacties mogen van de procureur opgeschort worden.

Onvoldoende verwerkingscapaciteit voor bekeuringen

Volgens Jodts, die in Het Laatste Nieuws aan het woord kwam, draait het Gewestelijk Verwerkingscentrum reeds in normale omstandigheden dicht bij de maximale capaciteit. Dat is de dienst die de bekeuringen verwerkt. Maar omdat de politiediensten onder druk staan, wil de procureur dat die capaciteit veeleer wordt gebruik voor andere cruciale politietaken. Steeds meer politie-agenten zitten immers ziek thuis. In Brugge alleen zijn er bijvoorbeeld reeds 15 agenten afwezig.

Het Gewestelijk Verwerkingscentrum krijgt zelf ook af te rekenen met afwezigheden en zieken. “Daardoor kunnen de bekeuringen niet op tijd verwerkt worden en verliezen ze hun extra bewijskracht”, zo staat er te lezen.

West-Vlaanderen wordt niet het Wilde Westen

De man houdt wel vol dat West-Vlaanderen niet plots het beloofde land van de hardrijders wordt, want “de burger zal niet weten welke flitspalen nog wel actief zullen zijn”.

Politiezones die zich uitspraken tegen de omzendbrief, werden in de verslaggeving niet aangevoerd.