Tesla Model Y wordt al geleverd, veel vroeger dan voorspeld

Door: BV

De Model Y is het bollere broertje van de Tesla Model 3. En hij wordt al uitgeleverd. Maanden vroeger dan ooit gedacht. De eerste Amerikaanse klanten rijden er al meer rond.

Lessen geleerd van problematische productiestart Tesla Model 3

De productiestart van de Model 3 ging gepaard met de nodige kopzorgen. Topman Elon Musk moest meermaals persoonlijk de troepen aanmoedigen. Er kwam zelfs een tijdelijke productiehal, in een tent, aan te pas. Het bedrijf ging er, niet voor het eerst, bijna door kopje onder. Maar er zijn duidelijk lessen getrokken. De Model Y was eerst aangekondigd voor eind dit jaar, maar hij is er nu al.

Hoeveel kost de Tesla Model Y in België?

De marketingjongens bij Tesla noemen de Model Y een crossover, zoals ze dat ook voor de Model X doen. Dat ruikt wat naar avontuur, maar als je het product analyseert heeft het meer weg van een monovolume dan van een stoer model. Niets dat de klant lijkt te deren. Die kan kiezen uit een Long Range of een Performance. In ons land wisselt de eerste van eigenaar voor 63.000 euro, de tweede is er vanaf 70.000 euro. In het overzicht schotelt Tesla overigens nog altijd een erg misleidende ‘prijs na geschatte besparingen’ voor. En het rekent ook nog steeds bestemmings- en documentatiekosten aan. Net geen 1.000 euro. Hadden ze dan gedacht dat ze hem niet zouden moeten leveren, misschien?

Productie is essentieel

Ondanks de uitbraak van coronavirus in de VS blijft de Tesla-fabriek in Fremont tot nader order gewoon open. De faciliteit is er door de overheid bestempeld als ‘essentieel’, wat wil zeggen dat ze alleen in gevallen van hoogste nood de deuren zou moeten sluiten.