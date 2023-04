Volkswagen toont eerste beeld volgende Amarok pickup

Door: BV

Bij Mercedes hadden ze eens goed naar de VW Amarok gekeken en besloten dat de tijd rijp was om ook met een pick-up op de markt te komen. Maar dat duurde niet lang. De productie van de X-Klasse stopt al in mei. Een flop. En ook enkele andere recente introducties op de markt, lijken minder succesvol dan verhoopt. Je zal bij Renault niemand vinden die het water in de mond krijgt bij de resultaten van de Alaskan. En hoe vaak zie je er één rijden?

Nieuwe Volkswagen Amarok in de maak

Bij Volkswagen zijn ze wel toe aan een opvolger. Er komt een nieuwe Amarok. Er werd wel flink in het ontwikkelingsbudget gesnoeid, maar dat hoor je als klant niet te merken. Is de huidige generatie nog een zuiver VW-product, dan wordt de volgende het resultaat van een almaar verder doorgedreven samenwerking met Ford. De twee gaan vooral utilitaire auto’s samen bouwen. De nieuwe Amarok krijgt daardoor dezelfde basis als de Ford Ranger - nog steeds de best verkochte pick-up op de Europese markt.

Eerste schets nieuwe VW Amarok

De technische vereisten moeten daardoor afgestemd worden met Ford in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Asia-Pacific en Zuid-Amerika. Het ligt zelfs voor de hand dat de verschillende modellen in dezelfde fabriek gebouwd zullen worden.

De basismaatvoering, die afgeleid wordt van het platform (zaken zoals wielbasis, en waar het schutbord tussen motor en passagierscompartiment komt), ligt inmiddels vast. Volkswagen kroop immers al in z’n pen om uit te werken hoe de volgende Amarok eruit zal zien. Dit is daarvan de eerste teaser. Ze zijn er vroeg bij. De tweeling wordt pas in 2022 verwacht.