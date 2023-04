Nieuwe Ford Kuga: dit kost hij

Door: BV

Het is al bijna een jaar geleden dat Ford de nieuwe generatie van de Kuga aan de wereld liet zien. De derde al, want hoewel je het merk enige traagheid kan verwijten in het segment van de compacte SUV, was het er in het C-segment wel vroeg bij. De eerste Kuga werd van 2008 tot 2013 gebouwd, wanneer de tweede generatie de fakkel overnam.

Groter dan vorige Ford Kuga

De nieuwe editie wil niet alleen verleiden met een nieuw uiterlijk - hij wil ook meer verfijning en rijpret bieden en ruimer zijn. Daarom werd hij zo’n 9cm langer en 4cm breder.

Aanbod en prijs

Het gamma begint bij een 1.5l met 120pk. Die heet Ecoboost als benzine en Ecoblue als diesel. In het eerste geval kost die 28.300, in het tweede al meteen 30.500. Het gamma omvat ook een tweeliter diesel (150pk) met een 48V mild-hybrid-systeem die minstens 34.200 euro kost. Tenslotte is er ook nog een stekkerhybride. Die is met 225pk de krachtigste, maar ook de duurste. Je moet er meteen 38.650 voor ophoesten, terwijl z’n uitrusting bijvoorbeeld minder rijkelijk is dan die van de mild hybrid twee zinnen geleden.

Stekkerhybride met minder dan 50g/CO2/km

De variant-met-draad scoort vanzelfsprekend het beste op het vlak van CO2-uitstoot. Amper 32g laat die optekenen (of 1,4l/100km). De andere versies laten tussen 132 en 158 gram optekenen.

De middelste uitrustingsniveaus - Titanium en ST-Line X - zijn normaliter volgende maand al leverbaar. Uitbreiding naar boven toe (Vignale) en naar onderen toe (Trend) volgt in mei.