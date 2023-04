Corona ontmaskert bedrog autoverhuurwebsites

Door: BV

Afgelopen jaar trok Europees commissaris voor Consumentenzaken Didier Reynders ten oorlog tegen ‘online reservatiesystemen’. Die moesten volgens de MR-politicus “vrij zijn van manipulatieve technieken”. Concreet waren het meldingen als ‘Erg gewild!’of ‘Nog maar 2 kamers over op uw data’ van booking.com - de grootste accomodatiewebsite ter wereld, die ervoor zorgden dat het bedrijf in Brussel werd ontboden. Consumentenorganisaties namen al langer aanstoot aan die technieken - vooral omdat ze soms niet waar waren, en daarom ook in strijd waren met de Europese consumentenwetgeving. Die werd in januari van dit jaar overigens nog verder aangescherpt.

Misleidende reclame

Booking.com paste zijn strategie aan. De site meldt nu bijvoorbeeld dat het niet is omdat zij geen kamers meer kunnen aanbieden, dat het hotel ook effectief is uitverkocht. Maar Booking.com is niet de enige site die dergelijk manipulatieve technieken hanteerde. Het is echter lang niet eenvoudig om de meldingen op een website te ontkrachten.

Er wordt niet meer gereisd omwille van het coronavirus

In deze tijden van coronacrisis lijkt één en ander echter wel vast te staan. Quasi gans Europa vaardigde uitzonderlijke maatregelen uit. Vliegverkeer ligt grotendeels stil, manifestaties zijn afgelast. Toerisme is nagenoeg onbestaande.

Hoezo, ‘het is druk’?!

De Auto55-redactie wilde wel eens weten hoe goedkoop een huurauto werd in deze periode. Weinig vraag zorgt immers voor erg lage tarieven. Een opzoeking op Rentalcars.com illustreert dat er, zuiver theoretisch uiteraard, koopjes te doen zijn. Een ganse week met een Fiat 500 voor slechts 27 euro, bijvoorbeeld.

Opmerkelijk is echter dat de site Rentalcars.com ook aangeeft dat het op de geselecteerde data ‘druk is’. ‘Prijzen zullen zeer waarschijnlijk stijgen’ staat er ook te lezen. Hetzelfde geldt voor twee dagen deze week bij de luchthaven van Brussel. ‘Wacht niet tot het te laat is’ staat er te lezen. Het is er evenwel met zekerheid in beide gevallen niet druk.

In strijd met Europese consumentenwetgeving?

Het voorbeeld is een flagrante aanfluiting van de Europese consumentenwetgeving van de betrokken website. Autoverhuurders hebben op dat vlak al een kwalijke reputatie. Ze werden in het verleden al veroordeeld omdat ze de prijs automatisch aanpasten op basis van de afkomst van een bestuurder. Kwam die uit een rijker land, dan werd de auto duurder.

Rentalcars.com is eigendom van Booking.com

Saillant detail: Rentalcars.com hoort tot de Booking.com Transport Limited-groep. Dat bedrijf liep dus al voor precies hetzelfde tegen de lamp.