VW sluit 2019 af met record, “wordt softwaregedreven tech-bedrijf”

Door: BV

Volkswagen is in z’n nopjes met de resultaten van 2019. Het merk ging op bijna elk vlak in de plus. Er werden meer auto’s gebouwd en aan elke auto werd meer geld verdiend.

Recordaantal leveringen in markt die terugviel

In een globale markt die in 2019 wereldwijd licht terugliep, wist Volkswagen wereldwijd niet minder dan 6,3 miljoen auto’s aan de man te brengen. Dat zijn er meer dan voorheen. Dat betekent dat het marktaandeel van het merk in de meeste belangrijke markten toenam.

De Duitsers zijn vooral blij met de verkoop van zo’n 700.000 SUVs - T-Cross, T-Roc, Tiguan en Atlas (die niet in Europa in de catalogus staat). Daarop wordt immers meer winst gemaakt. De operationele marge steeg daardoor tot 4,3 procent. De winst voor uitzonderlijke maatregelen steeg naar 3,8 miljard euro. Dat is 17 procent meer dan voorheen. Het bedrijf ziet die wel afgeroomd worden omdat er ook nog 1,9 miljard euro vloeide naar de immer nog aanslepende afhandeling van het dieselschandaal.

Het bedrijf wist afgelopen jaar al 2,7 miljard euro te besparen. Dat was meer dan oorspronkelijk begroot. Volkswagen schrapte al bijna 11.000 jobs. Een gevolg van de verschuiving naar e-mobiliteit. Dat gebeurde volgens het bedrijf op een sociaal verantwoorde manier.

Volkswagen wordt software-gedreven technologiebedrijf

Samen met de resultaten geeft de directie traditiegetrouw ook haar visie op de toekomst. Bij Volkswagen wil dat zeggen dat de nadruk op elektrificatie nog eens extra onderlijnd wordt. De doelstelling om tegen 2025 jaarlijks 1,5 miljoen elektrische auto’s te produceren, werd nog eens herhaald. Daarnaast geeft het bedrijf aan dat z’n nadruk ligt op “een digitale transformatie’. Volkswagen wordt in de eerste plaats een software- en technologiebedrijf.

De constructeur zal tegen 2025 naar eigen zeggen 10.000 software-ontwikkelaars in dienst hebben. Tegelijk zal het totale personeelsbestand dalen. Tegen 2023 moeten er nog eens 4.000 jobs verdwijnen, alleen al in de administratie van het bedrijf.

Alle begin is moeilijk

Die omschakeling naar een software-gedreven onderneming loopt overigens niet van een leien dakje. De lancering van de ID.3, die eigenlijk al van de band loopt sinds eind vorig jaar, maar niet afgeleverd kan worden, loopt precies door softwareproblemen in het honderd. Volkswagen hoopt dat de ID.3. na de zomer naar de klant kan verscheept worden. Reeds geproduceerde exemplaren, waarvan sommigen dan al bijna een jaar op een parking zullen staan, zullen eerst handmatig een update moeten krijgen.