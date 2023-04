Wonderbatterij van Samsung maakt 800km EV-rijbereik mogelijk

Door: BV

Waar bij een elektrische auto het schoentje knelt, is niet bij de motor. Elektromotoren halen een rendement van ruwweg 80 procent, terwijl de meeste verbrandingsmotoren niet voorbij 30 procent geraken. Neen, de koord snijdt bij de batterij. Accu’s van elektrische auto’s hebben een te hoog gewicht en een te lage energiedensiteit. Ruwweg gezegd… een accu van 400kg, brengt je ongeveer even ver als 20kg aan conventionele benzine. Een gigantisch verschil.

Meer energiedichtheid

Bij Samsung hebben ze een doorbraak in de juiste richting geforceerd. Daar is een nieuwe solid-state-batterij (daarin zit geen vloeistof meer) ontwikkeld waarin meer energie kan worden opgeslagen. De nieuwe accu van Samsung kan 900Wh/liter aan energie opslaan. Dat komt neer op ongeveer 3,2 miljoen joule energie per kilogram. Ter vergelijking: in benzine zit zo’n 34 miljoen joule energie per kilogram - nog steeds tien keer meer.

800km ver op één acculading

Samsung zegt erbij dat het resultaat een accu is die een autonomie van zo’n 800km kan garanderen en maar half zo groot en is half zo zwaar als een actuele lithium-ion-accu. De cellen erin worden van elkaar gescheiden door een slechts 5 micrometer dikke nanocomposietlaag van zilver en koolstof. De accu is betrouwbaar en heeft een hoge levensduur. Na 1.000 laadcycli is nog gemiddelde 89 procent van de oorspronkelijke capaciteit aanwezig.

Nieuwe accutechnologie is nog niet voor meteen

Er zijn ook enkele beperkingen die door Samsung worden aangevoerd. Zo is de accu nog niet productierijp. Dat is ten vroegste voor over een jaar of drie, vier. Historisch gezien is dat soort van voorspellingen overigens steevast veel te optimistisch. Een ander probleem is de kostprijs. Zeker in het begin zal de productie ervan prijzig zijn. En zo blijft de prijsdaling van de elektrische auto toch weer uit.