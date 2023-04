24H van Le Mans uitgesteld tot september

Door: BV

Omwille van de coronacrisis wordt de 24-uurs-race van Le Mans uitgesteld. Het evenement stond pas op 13 juni op de kalender, maar de organisatoren nemen het zeker voor het onzekere. De bekendste uithoudingsrace ter wereld zal nu op 19 september worden verreden.

Uitstel is geen afstel

Al sinds 1923 organiseert de Automobile Club de L’Ouest de uithoudingswedstrijd. In al die tijd ging de race elk jaar door, met uitzondering van de periode van 1940 tot 1948. Dat had te maken met de Tweede Wereldoorlog en daarop volgende heropbouw van Frankrijk.

2020 wordt niet de interessantste Le Mans ooit

De 24-uurs-wedstrijd zit inmiddels al een tijdje in crisis. In de snelste klasse - LMP1 - is nog slechts één fabrieksteam actief. Toyota bleef over nadat Audi en Porsche zich terugtrokken. En omdat het op die manier niet moeilijk is om wedstrijden te winnen, en het evenmin boeiend is om naar de ooit zo legendarische wedstrijd te kijken, wordt het deelnemersveld van 2021 door elkaar geschud. Helemaal bovenaan wordt LMP1 vervangen door een meer toegankelijk supercar-segment. Onder meer Toyota, Peugeot en Scuderia Glickenhaus hebben daarvoor al toegezegd. Aston Martin deed dat ook, maar kwam later op z’n stappen terug.

Kwart miljoen toeschouwers

De organisatie gaat ervan uit dat de wedstrijd drie maanden achteruit schuiven voldoende ademruimte schept om niet alleen de coronacrisis de baas te worden, maar ook om weer grote publieke evenementen te kunnen organiseren. In recente jaren zakten zo’n kwart miljoen mensen af naar het circuit Le Sarthe.