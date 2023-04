Corona: is je garage nu open of niet?

Door: BV

In de strijd tegen het coronavirus kondigde de Belgische overheid een verordering af die bedrijven verplicht om zo veel mogelijk personeel van thuis uit te laten werken. Bedrijven die wel gewoon actief zijn, moeten de veiligheid van het personeel kunnen garanderen. Kan dat niet, dan moeten ze gesloten blijven. Tegelijk publiceerden de kabinetten Wilmès en De Crem - dat van de eerste minister en binnenlandse zaken - een lijst met activiteiten en voorwaarden voor bedrijven om niet aan restricties onderworpen te zijn. Dringende herstellingen aan auto’s staan daar op.

Alleen dringende herstellingen mogen nog plaatsvinden

Het garanderen van een veilige mobiliteit is cruciaal. Dat zegt ook vakorganisatie Febiac dat positief reageert op de uitzondering van overheidswege. Dringende herstellingen en takelwerkzaamheden mogen nog wel plaatsvinden. Dat impliceert echter ook dat de normale werking van garagebedrijven - niet dringende werkzaamheden - niet langer mogen doorgaan. De sluiting van de showrooms was al verplicht sinds afgelopen woensdagmiddag.

Febiac vraagt uitzondering voor leveren van ‘noodzakelijke voertuigen’

Het uitvoeren van reguliere onderhoudswerkzaamheden is niet verzoenbaar met de vraag van de regering om contacten met anderen zo veel mogelijk te beperken, om alleen essentiële verplaatsingen te maken en geniet ook niet het element van de dringendheid. In de meeste gevallen kan een onderhoud ook even wachten. Hetzelfde geldt voor niet dringende werkzaamheden. Kleine koetswerkschade herstellen of banden wisselen kan je moeilijk catalogeren als ‘dringend’. Een nieuwe auto afleveren is dat evenmin, al vraagt sectororganisatie Febiac daar in specifieke gevallen wel een uitzondering voor. Ze vraagt de overheid om voor prioritaire klanten de mogelijkheid te hebben om noodzakelijke voertuigen via levering bij de klant te kunnen bezorgen.

Langdurige gevolgen voor sector

“De sluiting van de verkoops- en verhuurpunten, van veel andere bedrijven in de sector en het beperken van de dienstverlening tot dringende interventies zal zware en mogelijks langdurige gevolgen hebben voor de mobiliteitsbranche”, concludeert Febiac nog.

