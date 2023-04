Komt er dan toch een nieuwe Lotus Esprit?

Door: BV

Het is alweer geleden van 2004 dat de Lotus Esprit met pensioen ging. Zestien jaar al. En al bijna net zo lang wordt er over een nieuwe generatie gespeculeerd. De Esprit was immer samen met de Elise één van de hoekstenen van het gamma. Hij werd al in 1976 geïntroduceerd. James Bond reed er ooit mee.

Concept car voor nieuwe Lotus Esprit is al 10 jaar oud

Het is niet zo dat Lotus geen nieuwe Esprit wil. Het ontbrak het Britse nichemerk eenvoudigweg aan geld. Een nieuw model uit het Norwich is ook alweer twaalf jaar geleden. In 2010 toonde het bedrijf een concept car voor een nieuwe Esprit (zie foto’s) op het Autosalon van Parijs. Die kreeg twee jaar later officieel groen licht en vervolgens… hoorde je er niets meer van.

Meer toekomst met Chinees geld

Dankzij geld van nieuwe eigenaar Geely, het Chinese merk dat ook de plak zwaait bij Volvo, wordt er nu wél een nieuwe Esprit ontwikkeld. Die komt nog bovenop op het onderstel van de huidige Evora omdat een nieuwe architectuur ontwikkelen te lang zou duren. Lotus wil zescilindermotoren bij Toyota blijven aankopen, net als voor de Evora. Maar in de Esprit moeten ze gecombineerd worden met hybridetechnologie. Er wordt gespeculeerd over vermogens van 500 tot 600pk.

Nieuwe modellen op komst

De reïncarnatie van de legendarische modellijn moet de wedergeboorte van Lotus inluiden. Voor erna zijn er plannen voor een hele reeks nieuwe modellen, gebaseerd op een nieuw onderstel. Dat zal ook een crossover bijzitten. Het is tenslotte 2020.