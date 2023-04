Corona: vier maand uitstel voor autokeuring

Door: BV

De keuringsattesten van personenwagens blijven langer geldig. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) beslist. Momenteel zijn de keurstations in ons land gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en dat blijft zo voor personenwagens en oldtimers. De geldigheid van keuringsattesten van personenwagens die vervielen vanaf 13 maart worden verlengd tot vier maanden na het einde van de coronamaatregelen. Dat moet ervoor zorgen dat de persoonlijke mobiliteit niet in het gedrang komt. Het risico op besmetting is immers veel groter wanneer iemand het openbaar vervoer neemt.

Wie een herkeuring moest laten uitvoeren voor een klein gebrek mag dat bij een erkende garage laten doen en hoeft daarvoor niet opnieuw naar de keuring. Het kabinet werkt daartoe aan een modelattest. Of dat evenwel valt onder de noemer van een dringende herstelling (alleen die zijn toegelaten), is minder duidelijk.

Ook nog vraagtekens

Het kabinet Peeters verschafte nog geen duidelijkheid over het gebruiksrecht op wagens die reeds voor 13 maart in gebreke waren (en bijvoorbeeld te laat waren voor een keuring). Evenmin erg duidelijk zijn de Belgische en internationale gevolgen. Het is immers de Vlaamse overheid die beslist de geldigheid te verlengen, maar op dit ogenblik is niet duidelijk of andere gewesten daarmee akkoord gaan. En wat wanneer je na de coronacrisis naar het buitenland vertrekt en daar wordt gecontroleerd?

Keuring bedrijfsvoertuigen gaat weer open op 25 maart

De keuringsstations gaan op woensdag 25 maart weer open voor de keuring van bedrijfs- en transportvoertuigen, bussen en prioritaire voertuigen. Dat beslist de minister om de impact op de transportsector beheersbaar te houden. Veel nieuwe voertuigen in die categorieën kunnen immers pas in dienst genomen worden, wanneer ze eerst gekeurd zijn. De dienst Volksgezondheid werkt richtlijnen uit om de betrokken personen te beschermen.

Update: Een overzicht van wat corona nog allemaal betekent voor de automobilist vind je hier.