Nederlands tanktoerisme kan 4.000 euro boete kosten

Door: BV

Door de combinatie van de coronacrisis en een versoepeling van de productiebeperkingen van OPEC staat de olieprijs op z’n laagste peil in jaren. Dat zorgt ervoor dat de prijs voor de consument de jongste tijd omlaag dook. Tanken in ons land was sinds 2009 niet meer zo goedkoop. In buurland Nederland, waar de brandstofprijs op een andere manier wordt samengesteld, is benzine nog gevoelig goedkoper. Nogal wat Nederlanders komen daardoor over de grens tanken. ‘Mag niet’, zegt de politie, die dat beschouwt als een niet essentiële verplaatsing en daardoor dreigt boetes uit te schrijven. Die kunnen oplopen tot 4.000 euro.

Tanken mag, maar tanktoerisme niet?

De Belgische overheid geeft z’n burgers expliciet de toestemming om nog te gaan tanken. Maar de politie lijkt niet van mening te zijn dat die uitzondering ook voor buitenlanders wordt gemaakt. “Tanktoerisme is geen essentiële verplaatsing”, klinkt het er. Nochtans is er voor de Belg géén verplichting om z’n tankbeurt uit te voeren bij het dichtstbijzijnde tankstation.

Een alerte Nederlander zou kunnen argumenteren dat wanneer de uitzondering van het tanken niet van toepassing is, ook de beperking van de essentiële verplaatsing, niet geldt. In een interview met Omroep Brabant zei Patrick De Smedt van de Belgische politie dat er “voorlopig alleen waarschuwingen werden gegeven, maar dat wie niet wil luisteren op de bon gaat”.

Grens is niet gesloten

De grens tussen België en Nederland blijft tot nader order wel gewoon open.

UPDATE: de Belgische overheid sluit de grenzen voor niet-essentiële verplaatsingen.