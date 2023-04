Oproep: schaf tijdelijk lage-emissiezones af

Door: BV

In een poging om de coronacrisis te bedwingen, vaardigden de Belgische en Vlaamse overheid een hele reeks maatregelen uit. Het land bevindt zich in wat heel wat media omschrijven als een ‘lockdown light’. Ook voor de automobilist houdt die situatie wijzigingen in. Zo zijn garages alleen open voor dringende herstellingen en wordt de geldigheid van keuringsattesten verlengd.

Tegen LEZ-zones

“ Veel bejaarden moeten onnodig naar winkels lopen ”

Toch zou de overheid nog meer kunnen doen om het de bevolking makkelijker te maken, is te horen bij de VZW Red De Oldtimer. Die belangengroep zet zich in voor het statuut van de oldtimer in België en ontstond uit protest tegen de uitsluiting ervan in lage-emissiezones. In recente tijden neemt de groepering het echter ook in bredere zin op tegen de beperkingen die de drie Belgische LEZ betekenen.

Laat LEZ geen belemmering zijn voor hulp

De VZW pleit nu voor een tijdelijke afschaffing van de lage-emissiezones. Ze stelt dat “veel bejaarden (die zich in de risicocategorie bevinden, nvdr) onnodig naar winkels moeten lopen of dat behulpzame familie of kennissen zich blauw moeten betalen aan toegangspassen.” Bovendien lopen mensen die het openbaar vervoer gebruiken een hoger risico op besmetting. Een tijdelijke versoepeling moet overheid en burgers in staat stellen om vrienden of familie in risicogroepen beter te helpen zonder te moeten kijken hoeveel het extra zal kosten. “Bovendien”, zo zegt RDO, “is ook tijdens een tijdelijke versoepeling misbruik snel te controleren.”