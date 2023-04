Overzicht: dit betekent corona voor de automobilist (update!)

Door: BV

Ons land ondergaat net als het gros van Europa uitzonderlijke maatregelen in een poging om de coronavirusuitbraak te beteugelen. Velen noemen het nu al de grootste crisis sinds de tweede wereldoorlog. De reeks maatregelen en gevolgen is erg lang. Ook voor de automobilist. We zetten ze alvast even op een rij.

Alleen essentiële verplaatsingen

Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. Een verplaatsing voor het inslaan van proviand, naar de apotheker of noodzakelijke beroepsmatige verplaatsingen bijvoorbeeld. Er worden controles uitgevoerd, ook aan de landsgrenzen. Reizen is immers ook alleen toegestaan wanneer er een grondige reden voor is. Wie bijvoorbeeld voor z’n werk de grens over moet, wordt aangeraden om een attest van z’n werkgever mee te hebben. De politie voert controles uit en verbaliseert.

Je auto is een veilige haven, voor zover je die niet deelt met anderen. Social distancing is dan geen issue en je loopt minder risico op besmetting dan bij het gebruik van het openbaar vervoer.

Er is minder verkeer

Wie toch de baan op moet, hoeft weinig of geen rekening te houden met de gebruikelijke verkeershinder. Sinds de invoering van verplicht thuiswerken op woensdag 18 maart en de collectieve sluiting van de scholen vanaf 16 maart, daalde de verkeersdruk gevoelig. Vrachtverkeer is wel nog in grote getale aanwezig. Transport is immers een cruciale sector. Daar lopen de activiteiten nog steeds door.

Waze, TomTom en Google Maps verzwijgen politie-aanwezigheid

Omdat de politie momenteel andere prioriteiten heeft, wordt er minder geflitst. In verschillende steden wordt er wellicht ook minder gecontroleerd op foutparkeren. Leuven kondigde zaterdag 21 maart bijvoorbeeld officieel aan dat parkeercontroles opgeschort waren. Tegelijk zal er streng worden toegezien op het naleven van de regel van de essentiële verplaatsingen. Om de burger de kans te ontnemen om die te ontlopen, vroeg de politie aan populaire aanbieders van navigatiesoftware zoals Waze, TomTom en Google Maps om politie-aanwezigheid niet langer aan te kondigen.

Gratis parkeren

In een aantal Vlaamse steden gaan geen parkeerwachters meer rond. Parkeren is er daardoor eigenlijk gratis. Dat is onder meer zo in Antwerpen, Gent en Leuven. Foutparkeerders kunnen er nog wel op de bon geslingerd worden. Dat gebeurt door politie.

Brandstof is goedkoper

Door een combinatie van de economische terugval - een lagere vraag naar brandstoffen - en het wegvallen van productiebeperkende maatregelen van de federatie van olieproducerende (OPEC) landen, daalde olieprijs op de internationale markten drastisch. Daardoor zakt ook de brandstofprijs aan de pomp. Benzine tanken was de jongste tien jaar nooit zo goedkoop. Nederlanders die van het lagere tarief in ons land willen profiteren, zijn niet welkom. Daarvoor de grens oversteken is een niet-essentiële verplaatsing.

Mag je naar de garage?

Showrooms van garages zijn verplicht gesloten. Een werkplaats mag openen, maar louter voor dringende herstellingen. Takelwerkzaamheden worden ook nog steeds uitgevoerd.

Lage-emissiezones in Antwerpen en Brussel beboeten niet

Om een maximale flexibiliteit te garanderen voor medisch personeel en mantelzorgers en een oplossing te bieden voor een gereduceerd aanbod in het openbare vervoer, kondigde eerst Antwerpen en vervolgend ook Gent aan dat de lage-emissiezone (LEZ) opgeschort wordt. De camera's werken wel, maar tijdens de noodmaatregelen worden geen bekeuringen uitgeschreven. Dat geldt in Antwerpen met terugwerkende kracht vanaf 13 maart, in Gent van 18 maart.

Er worden geen nieuwe rijbewijzen afgeleverd

De examencentra zijn gesloten en proeven voor het behalen van een rijbewijs afleggen kan dus niet. Nieuwe rijbewijzen worden niet uitgereikt. Ook de verplichte opfrissingsmomenten die sinds kort verplicht zijn voor wie recent een rijbewijs haalde, worden niet meer georganiseerd. Wie door de coronamaatregelen te laat is voor z’n herhalingsmoment, zal niet bekeurd worden. Rijlessen geven of volgen is niet toegelaten want dat zijn geen ‘essentiële verplaatsingen’.

Naar analogie met de regeling voor autokeuringen (zie lager), komt er vier maanden uitstel voor iedereen waarvan het voorlopig rijbewijs vervalt of voor wie niet binnen de voorziene termijn zijn terugkommoment kan volgen.

Geldigheid keuringsattest wordt verlengd

Voor bedrijfswagens heropenen de keuringscentra op 23 maart. Voor personenwagens blijven ze tot nader order gesloten. De Vlaamse regering verlengt bij wet de geldigheid van de keuringsattesten die vervallen vanaf 13 maart tot vier maanden na het officiële einde van de noodmaatregelen. Omdat het een officiële beslissing betreft, mogen er geen problemen rijzen met controles of verzekeringen in geval van eventueel onheil.

Wie reeds naar de keuring ging, maar kleine opmerkingen kreeg, zal niet terug moeten keren voor een herkeuring. Bij wijze van uitzondering volstaat een attest van een erkende garagehouder dat het euvel is opgelost. Alle details over de regeling van de autokeuring in tijden van coronacrisis lees je hier.