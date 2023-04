Porsche 3D-print kuipzetels op maat

Door: BV

Porsche wil vanaf 2021 3D-geprinte kuipzetels in z’n aanbod opnemen. Die zullen gebaseerd zijn op de bestaande sportzetels van het bedrijf en bestaan uit meerdere lagen die aan elkaar geklemd worden.

Schuimvulling op maat van de bestuurder

De basislaag zal bestaan uit geëxpandeerd polypropyleen en wordt verbonden met een comfortlaag die uit een 3D-printer komt. De comfortlaag is ademend, wat het comfort ten boede komt. Het grote verschil wordt echter gemaakt door het feit dat de eigenschappen van die comfortlaag aanpasbaar zijn. Zowel het zitoppervlak als de ondersteunende contouren kunnen beter afgestemd worden op de voorkeur van de bestuurder.

Je kan binnenpiepen

Er zal gewerkt worden met drie hardheidsgraden: zacht, medium en hard. Bovenop die raatvormige structuur wordt een bekleding aangebracht. Maar om duidelijk te maken dat het wat speciaals is, zullen daarin vensters worden voorzien waardoor het binnenwerk te bewonderen valt.

Vanaf volgend jaar in de catalogus

Technisch gezien is het zitmeubilair nog een concept, maar in Stuttgart maakt men er geen geheim van hij volgend jaar gewoon te koop is. Je zal hem dan, zoals heel wat opties van het bedrijf, vinden onder de noemer Porsche Exclusive Manufaktur. Dat hij duur wordt, weet je dus nu al zonder dat Porsche er een specifiek prijskaartje bij moet vermelden. Hij zou eerst worden geïntroduceerd op de 718- en 911-reeks. Is hij daar succesvol, dan staat uitbreiding naar de rest van het gamma op de agenda.