Door dieselafkeer: uitstoot nieuwe auto stijgt in plaats van te dalen

Door: BV

De gemiddelde CO2-afgifte van een nieuwe wagen ging afgelopen jaar 2019 weer de hoogte in. Een nieuwe auto stoot nu weer meer uit dan in 2015. Een afkeer van dieselmotoren is de voornaamste boosdoener.

Minder diesels en meer SUVs

In 2019 stootte een nieuwe auto in Europa gemiddeld 121,8 gram per kilometer aan CO2 uit. Dat cijfer is weer hoger dan in 2018 toen het gemiddelde 120,5 gram bedroeg. Dat blijkt uit cijfers die analysebureau Jato Dynamics vrijgaf. Dat wijst met de vinger naar de combinatie van een daling van het aantal diesels en een toenemende populariteit van de SUV. Dieselmotoren stoten immers minder CO2 uit dan een vergelijkbare benzinemotor (en zijn ook zuiniger), terwijl SUV vaak te kampen hebben met een hoger gewicht en in elk geval door hun omvang en minder efficiënte aerodynamica het verbruik- en uitstootgemiddelde negatief beïnvloeden.

2019 was reeds het derde jaar op rij dat een stijging werd genoteerd. De gemiddelde uitstoot was het laagst in 2016. Toen blies een nieuwe auto elke kilometer gemiddeld 117,8 gram in de atmosfeer.

Elektrificatie kan negatieve tendens (nog) niet keren

Jato Dynamics becijferde dat minder dan 6 procent van de nieuwe auto’s in 2019 geëlektrificeerd (elektrisch, hybride of stekkerhybride) waren en dat hun emissies gemiddeld 63,2g/km bedroegen. Geheel elektrische auto’s krijgen nog steeds geen enkele vorm van uitstoot aangewreven. Niettemin was hun aandeel in 2019 onvoldoende om de negatieve tendens te keren.

Uitstootdoelstelling voor 2020 onrealistisch?

De ontwikkeling is bijzonder ongelukkig, gezien Europa de sector almaar striktere uitstootdoelstellingen oplegt. Dit jaar mag een auto nog hooguit 95g/CO2/km uitstoten. Wordt die doelstelling niet gehaald, dan dreigt Europa met monsterboetes voor de autosector. Een daling van 27gram op één jaar is echter weinig realistisch. Dat staat gelijk met de daling van de uitstoot die werd gerealiseerd tussen 2009 en 2016.