China heropent autoshowrooms na corona, maar de klant komt niet

Door: BV

Terwijl bij ons het einde aan de maatregelen om de coronacrisis te bedwingen nog niet in zicht zijn, versoepelt de Chinese overheid z’n beleid. Daar gingen de autoshowrooms inmiddels weer open. Volgens de China Automobile Dealers Association, die 8.393 autodealers bevroeg, is 91% nu weer open. Tegelijk merkt ze op dat de showroomtrafiek nog erg laag is.

90% van alle autoshowrooms weer open

Hoeveel volk een showroom over de vloer krijgt, varieert sterk van regio tot regio en van merk tot merk. De dealers van Chinese automerken hebben voorlopig nog de grootste moeite om mensen naar de showroom te lokken. Daar komt 65% minder volk over de vloer dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Dealers van buitenlandse merken, ofschoon die auto’s in bijna alle gevallen ook in China geproduceerd worden, doen het beter. Daar bedraagt de daling ten aanzien van wat normaal geacht wordt ruwweg 45 procent.

Een kleine tien procent van de Chinese dealers zijn nog steeds gesloten. Die kregen nog geen goedkeuring. Omdat er lokaal nog sprake is van een algemeen verbod, of omdat ze niet in staat waren om zowel klanten als werknemers van voldoende beschermende middelen te voorzien.

Economische gevolgen zullen langer voelbaar blijven

Omdat niet alle dealers gesloten moesten worden, viel de autoverkoop in China ook tijdens de coronapandemie niet geheel terug. Tijdens de eerste helft van maart werden nog ongeveer half zoveel auto’s verkocht als gebruikelijk. Uit de lage bezoekcijfers van de autodealers concludeert de dealerassociatie in elk geval dat economische gevolgen langer zullen duren dan de duur van de maatregelen. Een nieuwe auto kopen is er voor de bevolking nu niet meteen een prioriteit. De koepelvereniging hoopt volgende maand echter al een normalisering te zien.