Aston Martin presenteert een gloeiend nieuwe V6

Door: BV

Kijk je onder de neus van een Aston Martin dan is de kans groot dat je daar een 4-liter V8 terugvindt. Eentje van Mercedes-origine, al hoort met AMG-liever, omdat het die subdivisie is die instaat voor de bouw ervan. En geloof het of niet: die vierliter kwam daar terecht in het kader van downsizing. Bij Aston overleven er ook nog een handvol twaalfcilinders.

Downsizing en hybride

Toch is die V8 nog minstens een liter en twee cilinders te groot. Daarom presenteert Aston Martin nu een zescilinder. Een geheel eigen ontwerp. Ditmaal hebben de Duitsers er niets mee te maken. Mercedes schakelde voor zescilinders inmiddels over naar lijnmotoren in plaats van V-motoren. Dat is wat compacter en laat meer ruimte om er een hybridesysteem rond te bouwen.

Eerst in Valhalla met 1000pk

De drieliter zescilinder van Aston Martin heeft dus een V-vorm, met relatief breed gespreide cilinderbanken. Hij is nochtans ook bedoeld voor hybride toepassingen. Het blok weegt slechts 200kg. Het zal dienst doen in de Valhalla, de hybride hypercar waar de Britten momenteel aan werken. In combinatie met een elektromotor moet het daar 1.000pk leveren. Het sportwagenmerk beloofde de 500 klanten van de exclusieve bolide een acceleratietietijd naar 100km/u in 2,5 seconden en een topsnelheid van minstens 350km/u. Ze kosten dan ook een miljoen euro per stuk.

Wat de zescilinder precies zal opwekken aan vermogen en koppel, houdt de constructeur nog voor zich. Er circuleert wel een onbevestigd cijfer: 725pk. Het bedrijf zegt er wel bij dat de motor ook meteen klaar is voor de toekomstige Euro 7-emissienormen. Dat is een krachttoer, want die liggen nog niet vast.