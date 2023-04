Productie Polestar 2 opgestart in China

Door: BV

Coronavirus of niet, de productie van de geheel elektrische Polestar 2 is zopas opgestart. Die loopt van de band in Luqiao in de oostelijke provincie Zhejian in China. Dat is zo’n 800km van Wuhan, ground zero voor de wereldwijde pandemie.

Productie in China

Polestar (of liever - eigenaar Geely) kon de fabriek open houden omdat het erg strikte veiligheidsmaatregelen stelde. Van de arbeiders werd de temperatuur gescand, de faciliteit werd gedesinfecteerd en elke werknemer kreeg mondmaskers. Ze claimt dat geen enkel personeelslid in de fabriek het virus opliep. In Luqiao wordt ook de Volvo XC40 gebouwd voor de plaatselijke markt.

Tweede model van Polestar

De Polestar 2 is, toepasselijk, het tweede model van het merk (zie hier voor een test van de Polestar 1). Bij aanvang zal het bedrijf de Launch Edition-produceren, maar er komt een uitgebreid gamma. De topper krijgt twee elektromotoren, goed voor 400pk en 660Nm, en een accupakket van 78kWh. Hij rijdt tot 470km ver. Het uiterlijk van die 2 heeft net als van het eerste model overigens nog aardig wat Volvo-trekjes. Niet verrassend want het nieuwe merk is eigenlijk een spin-off van het oude.

En de prijs is… niet wat hij lijkt

In ons land kan je de Polestar 2 ook al bestellen. Hij kost minstens 60.800 euro. Het etaleert weliswaar een vanafprijs van 58.900 euro, maar het rekent onder meer voor de levering al gretig een meerkost aan. Een conventioneel dealernet installeert het nieuwbakken merk niet.