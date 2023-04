Autosector slaat alarm: miljoenen jobs op de tocht

Door: BV

De autosector staat, zo is bekend, voor enkele van de grootste uitdagingen in z’n meer dan 120 jaar lange geschiedenis. Die vergen grote investeringen die nu samen dreigen te vallen met een enorme economische malaise. ACEA, de groepering van Europese autofabrikanten, zegt dat de ongelukkige samenloop van omstandigheden miljoenen jobs bedreigt.

Grote uitdagingen voor autosector

Dat de overheid de sector tot aanpassingen dwingt, is verre van nieuw. De meeste ingrijpende wijzigingen op vlak van veiligheid en milieuvriendelijkheid waren ook in het verleden al te wijten aan almaar stringentere regelgeving. Het is echter wel uitzonderlijk dat de autobouwers zich gedwongen zien om te investeren in een geheel nieuw aandrijfconcept - de gehele of gedeeltelijke elektrificering - voor daar bij de klant een draagvlak voor lijkt te bestaan. Hoewel automerken alles op alles zetten om de consument een (duurdere) auto met lage of quasi onbestaande uitstoot (aan de uitlaat) aan te smeren, reageert die globaal gezien te koel. Minder dan 1 nieuwe auto op vijf is geëlektrificeerd. De omschakeling kost ook banen. Onder meer bij BMW, Mercedes, Nissan, Opel en Volkswagen werden de jongste tijd al duizenden jobs geëlimineerd.

Automerken vragen financiële steun voor fabrieken en dealers

“ de banen van ongeveer 14 miljoen Europeanen staan nu op het spel ”

In deze periode van grote economische onzekerheid, die reeds gepaard ging met een wereldwijde inkrimping van de groei, zal de sector nu ook nog de gevolgen van de coronacrisis moeten verwerken. Die verstoort inmiddels niet alleen de autoproductie in China en Europa, maar wereldwijd. De afgelopen dagen werden ook fabrieken in Engeland, Mexico en Amerika stilgelegd. Zouden ze toch kunnen blijven werken, dan zouden de voorraden nieuwe auto’s oplopen. De verkoop zal door de coronavirusuitbraak gedecimeerd worden, dat is de verwachting. De autobedrijven vragen daarom snel financiële steun.

“Nu alle fabrieken tot stilstand zijn gekomen en de detailhandel effectief is stopgezet, staan de banen van ongeveer 14 miljoen Europeanen nu op het spel. We roepen op tot sterke en gecoördineerde acties op nationaal en EU-niveau om autobedrijven, hun leveranciers en dealers onmiddellijk liquiditeit te bieden.”

Economisch bloedbad dreigt

Binnen de EU houdt de sector 229 assemblagefabrieken aan de praat. Het stelt daarin rechtstreeks 2,6 miljoen mensen tewerk. Worden ook indirecte jobs geteld dan is het lot van minstens 13,8 miljoen arbeidsplaatsen in Europa gekoppeld aan het welvaren van de sector. 6,1% van alle werkende Europeanen werkt in een gerelateerde job. Automobiel is tevens Europa’s grootste werkgever in de industrie. 13,1% van alle werkgelegenheid in productie is eraan gekoppeld.