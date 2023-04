Tanken wordt wéér goedkoper

Door: BV

De brandstofprijs blijft dalen. Donderdag 26 maart wordt benzine weer goedkoper. Dan zal een liter Euro95 (E10) nog maximaal 1,142 euro kosten. Euro98 (E5) zakt dan naar maximaal 1,2050 euro per liter.

Minder vraag door coronavirusuitbraak

De daling is enerzijds een gevolg van de beslissing van de federatie van olieproducerende landen om minder strikte productiebeperkingen te hanteren en de dalende vraag anderzijds. De economische activiteit ligt in Europa en grote delen van de wereld grotendeels stil. Een uitzonderlijke situatie die te wijten is aan de coronavirusuitbraak.

Bijna historisch lage benzineprijs

De benzineprijs zakte eerder al naar z’n laagste pijl in meer dan tien jaar, en zakt nu nog verder weg. De afgelopen twaalf jaar was benzine gemiddeld genomen het goedkoopst in 2009 (zie hier voor een overzicht van de gemiddelde brandstofprijzen tussen 2008 en 2018). Toen kostte benzine gemiddeld 1,3164 euro (maximumprijs).

Diesel wordt ook goedkoper

De dieselprijs daalde ook, maar die haalt voorlopig niet het niveau van 2009. Toen was de maximumprijs van een liter diesel gemiddeld 1,0225 euro. Om de aanschaf van dieselwagens te ontmoedigen, werd de fiscaliteit van die brandstof inmiddels herzien. Meer informatie over de samenstelling van de brandstofprijs vind je hier.