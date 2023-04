Gent schort lage-emissiezone tijdelijk op

Door: BV

Na Antwerpen past nu ook Gent z’n beleid voor de lage-emissiezone aan. De camera’s blijven actief, maar wie er binnen rijdt met een auto die niet aan de voorwaarden voldoet, zal tijdens de coronacrisis geen boete ontvangen. Gent stuurt in de plaats daarvan een brief waarin de overtreder zal lezen dat het gaat om een tijdelijke versoepeling. Terwijl in Antwerpen de maatregel geldt vanaf 13 maart, zal hij in Gent slechts met terugwerkende kracht van toepassing zijn sinds 18 maart. Of hoe de Vlaamse steden maar blijven onduidelijkheid scheppen, zelfs in tijden van crisis.

LEZ invoeren is niet asociaal, maar opschorten is dat wel

Antwerpen en Gent nemen de maatregel om maximale flexibiliteit te kunnen waarborgen voor onder meer medisch personeel, mantelzorgers en burgers die nu in grotere getale geconfronteerd worden met een beperking van het aanbod van openbaar vervoer. Daarmee lijken de steden in kwestie de kritiek dat een lage-emissiezone asociaal is, te bevestigen. Dat krijgt evenwel geen enkele verantwoordelijke over de lippen.

Wat als je eerder al een toelating kocht?

Inmiddels beginnen ook de eerste vragen te rijzen van mensen die eerder al voor langere tijd (een maand, een jaar) een LEZ-toelating kochten. Of zij straks een deel van hun centen terugkrijgen, wordt nog bekeken.

Parkeren is er nu ook gratis

Gent schortte eerder ook al de parkeercontroles op. Daardoor is parkeren er nu eigenlijk gratis. Dat is inmiddels in wel meer Vlaamse steden het geval. Onder meer Antwerpen en Leuven sturen ook al geen parkeerwachters meer op pad. In alle gevallen geldt dat botweg fout parkeren nog wel (door politie) beboet kan worden.

