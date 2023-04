Toyota GT86 / Subaru BRZ krijgt opvolger

Door: BV

Zo, die hadden we niet zien aankomen. Toyota en Subaru werken aan een opvolger voor de GT86 / BRZ. Nochtans is die tweeling geen verkoopsucces.

Goed recept, teleurstellende prestaties

Het basisrecept van de gesloten tweezitter zit wel goed. Aandrijving op de achterwielen en voorin een boxermotor die voor een uitstekende balans en een laag zwaartepunt zorgt. Toch bleef er doorheen de carrière van het sportieve model ook kritiek klinken, waar de Japanse merken nooit een antwoord op boden. Het luidst van al werd geroepen om wat meer vermogen. De huidige generatie kwam nooit verder dan 200pk uit een atmosferische boxermotor. En je moest aardig in de toeren klimmen om dat vermogen te gaan zoeken. Naar 7.000t/min.

Het resultaat was dat je in de praktijk wel eens moeite had om een modale gezinswagen met diesel of turbo-benzinemotor bij te benen. Vooral in tussenacceleraties. De GT86 en BRZ schitterden vooral op een uitdagend, bochtig parcours.

Grotere motor

De nieuwe generatie wordt naar alle waarschijnlijkheid weer bij Subaru ontwikkeld. Voorin komt in elk geval weer een boxermotor. Die wordt groter. Waarschijnlijk 2,4l, voor ergens tussen 250 en 260pk. Om de uitlaat van niet al te veel smerige gassen te voorzien (die dan weer met dure filters moeten worden verwijderd) is ook deze motor wellicht atmosferisch.

Flexibel platform voor nieuwe Toyota GT86 en Subaru BRZ

De motor wordt wellicht ingepast in het nieuwe TNGA-platform van Toyota. Daarop staat de voorwielaandreven Yaris met een dwars gemonteerde lijnmotor, maar het platform is zo flexibel dat het kan aangepast worden voor een achterwielaandrijver met een in lengte gepositioneerde boxercentrale.

Jaja, van Gazoo Racing

In navolging van de Supra, krijgt de Toyota wellicht een erg barok uiterlijk dat vol valse stijlelementen zit. En hij wordt ook meteen een stuk duurder. Om één en ander verteerbaar te maken, zal GR in de naam verschijnen. Dat staat voor Gazoo Racing. Kwestie van één en ander wat serieuzer over te laten komen dat het in realiteit is. Toyota kleeft dat ook voor de Supra, hoewel z’n raceteam met die auto weinig of geen uitstaans heeft. Dat ding is eigenlijk helemaal door BMW, parallel met de jongste Z4, ontwikkeld.