VW stopt met Sharan, Seat met Alhambra

Door: BV

Het licht gaat uit voor de Volkswagen Sharan en de Seat Alhambra. Beiden modellen gaan binnenkort uit productie en een opvolger is niet voorzien.

De verkoopscijfers van monovolumes gaan intussen al jaren achteruit. Vijftien jaar geleden waren ze nog erg populair. Dan kwamen merken zelfs uit met monovolumes in de kleinste segmenten. Denk maar aan de Fiat Idea. Ze werden echter het eerste slachtoffer van de SUV-hype. Zo’n SUV belooft overigens net zo veel veelzijdigheid, maar oogt hipper. Dat de crossovers die heden ten dage de wegen overspoelen objectief gezien lang niet zo praktisch zijn als een monvolume, lijkt er weinig toe te doen.

Steeds minder aanbod grote monovolumes

Ook bij de concurrentie sneuvelden de afgelopen jaren alleen maar modelreeksen. Denk maar aan de vierling waartoe de Fiat Ulysse, Lancia Phedra, Citroën Evasion en Peugeot 807 toe hoorde. Of een Toyota Previa… De Opel Zafira, Ford S-Max en Galaxy en de Renault Espace gaan voorlopig wel door.

Seat Alhambra, VW Sharan zijn oud

Beide modellen, zijn inmiddels op leeftijd. Ze dateren al uit 2010. Aanvankelijk gingen ze nog voldoende vlot over de toonbank, maar de cijfers tonen de jongste vijf jaar een ononderbroken neerwaartse spiraal.

Vorig jaar verkocht Seat in Europa nog 23.840 exemplaren van de Alhambra, terwijl Volkswagen voor de Sharan nog 22.665 stuks aan de man kon brengen. Drie jaar eerder waren dat er elk jaar per model ruwweg 10.000 meer. Om de cijfers te kaderen… VW heeft voor de verkoop van 25.000 stuks van de Tiguan in Europa maar… twee maanden nodig.

Wanneer de band voor beide modellen precies stilvalt, is nog niet duidelijk.