Activiteit autosector zakt 80% door coronacrisis

Door: BV

De activiteit in de autosector is met meer dan 80% teruggelopen door de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van Car-Pass.

Aantal doorgegeven kilometerstanden zijn goede graadmeter

Onder meer garages, koetswerkherstellers en bandencentrales zijn bij wet verplicht om de tellerstand van voertuigen waaraan ze werken door te spelen aan de vzw Car-Pass. Dat doen ze op de dag waarop ze de werken uitvoeren. Dat systeem werd destijds opgezet om tellerfraude, waarbij de kilomterstand van een auto wordt teruggedraaid, op te sporen. Vandaag doet het echter ook dienst als barometer voor de activiteit in de sector.

Meer bedrijven liggen stil dan er open zijn

Car-Pass vergeleek het aantal ontvangen kilometerstanden van de eerste vier dagen van deze week (23 - 26 maart) met dezelfde periode 2 weken geleden (9- 12 maart). Het concludeert daaruit dat de activiteit daalde met 80%. Twee weken geleden waren er nog gemiddeld 34.713 interventies per dag. Deze week slechts 7.032.

Alleen dringende herstellingen

Volgens de door de overheid uitgevaardigde richtlijnen, mag een garage alleen nog dringende herstellingen en interventies bij panne (zoals takelwerkzaamheden) uitvoeren. Showrooms zijn verplicht gesloten. Nieuwe auto's uitleveren zou in principe niet mogen gebeuren en omdat de keurstations geen tweedehandskeuringen uitvoeren, ligt de occasiemarkt stil.

Nog volgens Car-Pass is het grootste deel van de autogerelateerde bedrijven eenvoudigweg niet actief. Het zegt dat het aantal actieve ondernemingen daalde met 67% en concludeert dat de autosector zwaar getroffen is door de coronacrisis. De autosector is in Europa de grootste directe (industrie) en indirecte (toelevering, logistiek, verkoop, aanverwante sectoren) werkgever.