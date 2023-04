Alleen Bugatti 3D-print mooie uitlaten in titanium

Door: BV

De autosector experimenteert met 3D-printers. Die worden al intensief gebruikt voor de ontwikkeling van concept cars en prototypes. In serieproductie is het vooralsnog veel goedkoper om te produceren op een conventionele manier. Tenzij het natuurlijk gaat om auto’s die in erg lage aantallen worden gebouwd en waar het, laat ons zeggen, niet op een eurootje steekt. Je ziet - Bugatti kwalificeert.

Alleen Bugatti print titanium

De uitzonderlijke prestaties die de sportwagens van het Franse merk neerzetten, zorgen er wel voor dat plastic printen, wat het meest voor hand ligt, uitgesloten is. Bugatti print met titanium. Stevig, erg licht en ook nog eens bijzonder hittebestendig. Het zijn 4 lasers van 400W die tot 4.200 laagjes metaalpoeder stapelen en smelten. Volgens de Fransen is het erg nauwkeurig, tot op 4 tiende van een millimeter. Geen enkel ander automerk doet dat, weet Bugatti.

Hittebestendig

Bugatti begon in 2018 met het 3D-printen van onderdelen. In 2019 werden er 3D geprinte componenten gebruikt voor de Chiron Sport, Divo, La Voiture Noire en de Centodieci. Het begon met remzadels (daar zijn spectaculaire foto’s van - zie hier) en inmiddels gaat het ook om onder meer uitlaatsierstukken.