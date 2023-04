Academicus treedt bij: 830.000 auto-jobs kunnen sneuvelen

Door: BV

Nog voor de uitbrak van de coronacrisis had de auto-industrie het al erg moeilijk. De sector ziet zich verplicht om aanzienlijke investeringen te doen in elektrische mobiliteit. Ze wordt daartoe gedwongen door vooral strengere EU-reglementering. Europa wil dat er dit jaar ongeveer zes keer meer geëlektrificeerde (plug-in, hybride en stekkerhybride) auto’s verkocht worden dan vorig jaar. Maar voorlopig reageert de klant te lauw. Hoewel heel wat automerken inmiddels hun conventioneel aangedreven nieuwe modellen kunstmatig duurder maakten en stroom (voorlopig) nog niet belast wordt, blijven louter door fossiele brandstof aangedreven auto’s tot februari van dit jaar meer dan 80% van de verkoop uitmaken.

De autosector had het al moeilijk

Op economisch vlak levert dat een aantal te overkomen hindernissen op. Eerst de meest voor de hand liggende: de investeringen dreigen niet-recupereerbare kosten te worden. Daardoor moet er voorzichtheidshalve elders bespaard worden. Daarnaast zorgt een algemene prijsstijging - die binnenkort wellicht bevestigd wordt in studies, maar in de praktijk al merkbaar is - ervoor dat persoonlijke mobiliteit minder bereikbaar wordt. Volgens kwatongen het ultieme doel van veel politici die hun zeg hebben in het almaar moeilijker te navigeren kluwen regels en normen.

Europa koopt al minder auto’s

In elk geval wil dat zeggen dat de Europeaan minder nieuwe auto’s koopt. Tenslotte zijn er voor de productie van elektrische auto’s veel minder arbeiders nodig. Onderdelengigant Bosch formuleerde het eerder al zo: “aan een dieselinspuiting werken 10 arbeiders, aan benzine-inspuiting zijn dat er 3, terwijl er voor een complete elektromotor slechts één werkkracht nodig is.”

Coronacrisis zou miljoenen jobs kunnen kosten

De coronacrisis zal de situatie nog verergeren. De autosector trok eerder deze week al aan de alarmbel. Miljoenen jobs zou dat kunnen kosten. En experten geven de associatie van Europese autoconstructeurs nu grotendeels gelijk. Ferdinand Dudenhöffer, een Duitse academicus die al verschillende verhandelingen schreef met analyses van trends in de autosector, becijferde de mogelijke gevolgen voor de Duitse voertuigbouwers.

Straks grote structurele overcapaciteit in fabrieken

De academicus weet dat de Duitse fabrieken reeds voor het uitbreken van de coronacrisis met een aanzienlijke overcapaciteit kampten. Vorig jaar daalde de autoproductie er van 5,1 naar 4,7 miljoen. En hij verwacht nu een nog grotere omzetdaling. Hij voorspelt 15 procent in Duitsland, 20 procent in China, een kwart in Frankrijk en de VS en zelfs 30 procent voor de zwaarst getroffen landen zoals Italië. De overcapaciteit, louter in Duitsland, becijferde hij daardoor op 1,3 tot 1,7 miljoen voertuigen.

Tot 830.000 jobs bedreigd in Duitsland

Dudenhöffer becijferde dat daardoor meer dan 100.000 Duitse banen rechtstreeks bedreigd zijn. En dat aantal kan oplopen tot 830.000.

Autosector is grootste werkgever van Europa

De autosector vertegenwoordigt 13,1% van alle Europese jobs in industrie. Ze stelt rechtstreeks 2,6 miljoen mensen te werk. Daar komen naar schatting nog eens 10,5 miljoen Europese jobs bij in aanverwante activiteiten.