Renault Clio en Captur met LPG vanaf fabriek

Door: BV

Renault voorziet de jongste generatie van de Clio en de Captur van een nieuwe LPG-optie die meteen bij de fabriek is ingebouwd.

Eénliter driecilinder op LPG

Onder de kap krijgen de twee recente modellen een motor die Renault TCe 100 noemt. Dat is een éénliter met drie cilinders die 100pk en 170Nm opwekt.

Twee tanks en 1.000km rijbereik

De Clio en Captur krijgen een extra tank van 32 en 40l respectievelijk die in de ruimte van het reservewiel is ingebouwd. Dat kan je dus niet meenemen (standaard is het al lang niet meer), maar de kofferinhoud wordt niet geschonden.

Zoals steeds blijft ook de benzine-installatie aan boord. Je kan dus in principe twee tanken vullen en dan het je ongeveer 1.000km rijbereik. Omschakelen van de ene op de andere installatie kan op elk ogenblik.

Lagere brandstofkost

Een motor op LPG verbruikt meer brandstof dan op benzine, maar compenseer dat met een lagere brandstofkost. LPG kost nog eens ongeveer de helft van benzine of diesel. De brandstofkost is daardoor een derde lager dan bij een benzinewagen en bijna 10% lager dan bij een diesel. En omdat LPG als brandstof CO2-vriendelijker is dan conventionele benzine, wordt er ook 8% minder CO2 vrijgegeven dan bij dezelfde benzinecentrale (122 - 110g/km voor de Clio, 122 - 146g/km voor de Captur).

Wat kost een Renault Clio of Captur op LPG?

Het model kan besteld worden vanaf april. Aan de Clio hangt een vanafprijs van 18.500 euro. De Captur kost minstens 21.175 euro.