Pandemie kost VW 2,2 miljard euro… per week

Door: BV

Herbert Diess, de CEO van de VW Group, werd voor de camera’s van de Duitse TV-zender ZDF behaald om de vraag te beantwoorden of zijn bedrijf banen zou moeten schrappen als gevolg van de coronaviruspandemie. Momenteel ligt de productie in het gros van alle Europese installaties van de groep stil, van Skoda tot Bentley.

40% minder auto’s verkocht in maart

“Volkswagen moet de vaste kosten van dik 2 miljard euro per week dekken”, zei Diess. En de wereldwijde productie van de groep is inmiddels met zo ongeveer te helft teruggelopen. Dat is trouwens min of meer in lijn met de verkoop. In een apart interview met de Duitse krant Boersen-Zeitung, zei Frank Witter, de financieel directeur van VW, dat de verkoop van personenwagens door de gezondheidscrisis in maart wereldwijd met 40% gedaald is.

Nog geen financiële problemen

Of de twee miljard op weekbasis al rekening houdt met compensatiemaatregelen, zoals het afroepen van tijdelijke of technische werkloosheid, is onduidelijk. VW maakte er echter wel een punt van het nog geen extra kredietlijnen bij banken moest aanboren. Daaruit kan het bedrijf desnoods nog 20 miljard euro trekken. Een uitspraak die ongetwijfeld vooral moet dienen om de aandelenkoers van het bedrijf te ondersteunen. Afgelopen maand verloor die een derde van haar beurswaarde (van bijna 155 euro per aandeel naar ongeveer 105 euro per aandeel).

Geen woord over tewerkstelling

Dat geen van beide toplui zich inmiddels liet betrappen op een uitspraak over eventuele gevolgen voor de tewerkstelling, spreekt boekdelen. De sector lanceerde wel al een oproep om uitgebreide overheidsondersteuning.