Alfa Romeo Giulia GT voor het EV-tijdperk

Door: BV

Een Alfa Romeo Giulia GT kocht je in de jaren zestig en zeventig omwille van z’n leuke motor met dubbele bovenliggende nokkenassen of omwille van z’n sobere, elegante en tegelijk sportieve vormgeving. Zo kunnen constructeurs tegenwoordig geen auto’s meer pennen, lijkt wel.

Een klassieke Alfa, maar dan elektrisch

Heb je nog zo’n oude, originele Giulia GT staan, dan denk je waarschijnlijk niet aan ruilen. Maar je zou hem wel de 21ste eeuw in kunnen katapulteren. Het Italiaanse Totem Automobili, maakt er immers een elektrische variant van.

Restomod

Het gaat allemaal even net iets verder dan er gewoon een elektrische aandrijflijn in proppen. Je moet een oud exemplaar opofferen, maar eigenlijk wordt er nauwelijks iets van overgehouden. Zelfs het chassis gaat grotendeels op de schop. Er wordt een nieuwe volledig onafhankelijke ophanging gemonteerd. Maar het o zo belangrijke chassisnummer, blijft wel behouden. Het koetswerk van weleer, wordt ook niet gered. Dat wordt vervangen door een vernieuwde koets in koolstofvezel. Herkenbare lijnen, maar net iets scherper, strakker en breder.

Hoe ver kan je ermee rijden?

Een accu van 50kWh wordt ingebouwd en die voedt een 518pk en 940pk sterke elektromotor. Je kan er dik 300km ver mee rijden, beloven de Italianen. En een flinke duw in de rug is ook gegarandeerd. Naar 100 duurt 3,4 seconden. Het originele model, 102pk sterk, had daar een veelvoud voor nodig. Totem belooft zelfs moderne boordelektronica en multimedia.

Normaliter debuteerde de Totem Automobili Alfa Romeo Giulia GTe op het Goodwood Festival of Speed, maar dat is - je raadt het al - uitgesteld.