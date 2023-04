Corona: Ja, je mag nog met je oldtimer rijden

Door: BV

Het is de bedoeling dat je in je kot blijft. Dat bleef bij de Belgische bevolking wel hangen. Alleen essentiële verplaatsingen met de auto zijn toegelaten. Van of naar het werk, naar de winkel, om bijstand te verlenen aan hulpbehoevenden, om dieren eten te gaan geven… dat soort zaken. Recreatief autorijden, per definitie een niet essentiële verplaatsing, kan dus niet. Oldtimerritjes zijn dan ook uit den boze. Maar mag je bijvoorbeeld met je oldtimer wel naar de winkel? Of naar de dokter?

BFOV: Je mag je oldtimer niet gebruiken

Volgens het BFOV, de Belgische Federatie van Oude Voertuigen, is elk gebruik van de oldtimer verboden. Dat bericht Het Nieuwsblad vandaag. De federatie stuurde op 20 maart haar leden al een circulaire met het advies om de oldtimer op stal te laten. Vooral om het imago te bewaren. Vandaag verklaarde het BFOV, dat inmiddels ook haar leden weer via email op de hoogte bracht, dat expliciet dat elk gebruik van de oldtimer verboden is. Ook wanneer dat een essentiële verplaatsing is die met een andere auto wel toegelaten zou zijn. De koepelorganisatie zegt dat haar stelling bevestigd is door federaal minister van Mobiliteit Francois Bellot (MR).

Geen speciale regeling voor oldtimers

De Auto55-redactie pluisde voor de goede orde alle communicatie omtrent de corona-maatregelen en mobiliteit nog eens extra uit en vond nergens een extra beperking voor het gebruik van oude voertuigen. Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegelaten, ongeacht de categorie van voertuig.

Kabinet bevestigt: essentiële verplaatsingen met een oldtimer kunnen wel

Contact met het kabinet van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en bevoegd in de materie, bood uitsluitsel. De essentiële verplaatsingen mogen wel degelijk uitgevoerd worden met een oude auto. Daarbij geldt wel dat auto’s met een zogeheten oldtimer-nummerplaat, nooit gebruikt mogen worden voor woon-werk of woon-schoolverkeer of bezoldigde verplaatsingen. Vanzelfsprekend blijven de beperkingen die gekoppeld zijn aan het oldtimerstatuut gewoon van kracht. Maar met je oldtimer naar de winkel, of de dokter? Ja, dat mag.

