Week 4 maart: -93% nieuwe auto's en -85% occasies ingeschreven

Door de maatregelen die getroffen werden in het kader van de coronacrisis, is het aantal inschrijvingen van nieuwe en tweedehandswagens in ons land sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers die koepelorganisatie Traxio aan het eind van de maand vrijgaf.

93% minder nieuwe auto’s ingeschreven

Van 1 tot 28 maart werden ongeveer 29.000 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat is een daling met 45% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De sterkste daling werd genoteerd de laatste volledige week van maart (van 21 tot 28 maart). Toen lag het aantal nieuw ingeschreven auto’s al 93% lager. Traxio heeft het over ‘een vrije val’. Van ongeveer 15.000 naar 1.000.

Occasiesector krijgt klappen

Het is echter niet alleen de markt van de nieuwe wagens die klappen krijgt. Ook de occasiemarkt lijdt. Tot 28 maart (recentere cijfers zijn er nog niet) werden 38.900 tweedehandswagens op nummerplaat gezet. Dat is 31% minder dan vorig jaar. Maar ook daar is de daling vooral de laatste week spectaculair. Van 14.000 inschrijvingen in dezelfde periode in 2019, naar nog amper 2.200 inschrijvingen. Een daling van 85%.

Jaarresultaten fors in het rood

Door de feitelijke quasi-stilstand van de sectoren, gaan ook de resultaten voor het ganse jaar in het negatief. De markt van de nieuwe wagens zal wellicht een tussentijds resultaat neerzetten dat bijna een vijfde onder de resultaten van vorig jaar blijft. Die van de occasies zal meer dan 7% dalen.

Traxio gaat ervan uit dat de maatregelen ook de komende weken nog hun negatieve gevolgen zullen laten voelen. Showrooms van garages worden geacht gesloten te zijn en keuringen voor tweedehandswagens, die noodzakelijk zijn voor de verkoop en inschrijving ervan, worden tot nader order niet uitgevoerd. Uit cijfers die de VZW Car-Pass vrijgaf bleek eerder al dat de activiteit in de sector met zo'n 80 procent was gedaald.

