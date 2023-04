Splinternieuwe auto’s van 30 jaar oud ontdekt in verlaten garage

Door: BV

Het is niet echt een schuurvondst, maar eerder een ‘showroomvondst’. In het Argentijnse Buenos Aires kocht een man een gebouw waarin zo’n 30 jaar eerder een autodealer was gehuisvest. In een uithoek van het gebouw bleken nog verschillende auto’s gestald. Die zijn bijna allemaal ongebruikt.

Auto’s uit de eerste helft van de nineties

De ontwaarde collectie omvat vooral Italiaanse auto’s uit de jaren negentig. Er was een Fiat Tipo, Duna (een Zuid-Amerikaans model van het merk - een compacte sedan), Uno, Tempra en zelfs een Ducato bestelwagen. Zeldzamer is al een Alfa Romeo 33 SportWagon - de breakversie. Frankrijk werd dan weer vertegenwoordigd door een nagelnieuwe Peugeot 405, ooit de Auto van het Jaar.

Geen exotische prijzen

Die nieuwe eigenaar had er overigens geen boodschap aan. Hij contacteerde een handelaar die de boel in opdracht verkocht. Of daar uitzonderlijk prijzen voor zijn betaald, is weinig waarschijnlijk. Er zaten immers geen exotische modellen tussen. Compacte Fiats zullen weliswaar een nostalgisch gevoel opwekken bij sommige mensen, maar het echt grote geld wordt er niet week van. Voor zover bekend, zijn de auto’s lokaal van de hand gegaan.

Beeld: Kaskote Calcos