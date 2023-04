Cijfers: Belgische automarkt klapt ineen onder coronamaatregelen

Door: BV

Nog voor de uitbraak van de coronacrisis leek het voor autosector een erg uitdagend jaar te worden. Aanvankelijk startte het jaar met een stijging van het aantal ingeschreven wagens met 1,5% (in vergelijking met januari een jaar eerder). Maar in februari ging het cijfer al 6,3% negatief. Door de beperkende maatregelen die de regering invoerde in een poging om de verspreiding van het virus in te dammen, worden sinds half maart evenwel nauwelijks nog nieuwe auto’s op nummerplaat gezet. Het resultaat laat zich voelen. Afgelopen maand werden slechts 28.801 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. 47% minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Een observatie die weinig uitstaans heeft met de verkoopsinspanningen.

Autosector ligt stil

Cijfers van vakorganisatie Traxio illustreerden de impact ook duidelijk. De laatste volledige week van maart (van 21 tot 28 maart) werden 93% minder nieuwe auto’s en 85% minder occasies in het verkeer gebracht dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Wat er van aantallen beschikbaar is, staat derhalve slechts voor een halve maand. Maar er valt niettemin wel een top uit de distilleren. Zo is de top 3 ditmaal helemaal Duits. Volkswagen op 1, BMW op 2 en Mercedes op 3 (met respectievelijk 3008, 2314 en 1926 auto’s). Renault en Peugeot volgen op stek vier en vijf met telkens iets meer dan 1.800 voertuigen. Hoewel de feitelijke aantallen weinig relevant zijn, hebben we deze - historische - cijfers weerom integraal op onze Facebook-pagina gepost.

Tesla wint, dat is duidelijk

In de ganse lijst valt wél het aantal van Tesla op. 798 stuks, of 18% meer dan tijdens de ganse maand maart van 2019. Tesla hield wel langer vast aan het uitleveren van nieuwe auto’s dan de meeste andere merken. Dat het merk weerom flinke vooruitgang boekt, is echter boven verdenking verheven.

Autosector vraagt steun

Vakorganisatie Febiac concludeert dat de cijfers van maart eigenlijk enkel een beeld geven van de impact van de beperkende maatregelen op het gebied van de verkopen, bestellingen en inschrijvingen. Ze concludeert dan ook dat “Ondersteunings- en overbruggingsmaatregelen zijn ook in de automobielbranche zeer hard nodig, niet in het minst door het groeiende geblokkeerde kapitaal aan verkochte, onleverbare voertuigstocks en in afwachting van een veilige heropstart van de activiteiten zodra de gezondheidssituatie dat toelaat.