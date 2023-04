Duits onderzoek: klanten elektrische auto steeds minder tevreden

Door: BV

De elektrische auto is een product in volle ontwikkeling. Elke keer er een nieuw model van op de markt komt, kan dat pronken met meer volwassen prestaties een groter rijbereik en meer laadflexibiliteit.

Daartegenover staat dan weer dat de beloofde democratisering uitblijft. Vorig jaar werd een elektrische auto gemiddeld duurder, zo bleek eerder al uit gegevens van analysebureau Jato. Daar komt nu nog bij dat almaar meer klanten ontevreden zijn van hun elektrische auto. Die tendens kwam al naar boven in enkele onderzoeken en wordt nu dicht bij huis bevestigd in een bevraging van Uscale bij 1.200 Duitse klanten van elektrische auto’s.

De early adopter neemt gebreken voor lief, de gewone klant niet

Bij een eerdere rondvraag een jaar geleden had 77% van de bezitters nog een goed gevoel bij z’n elektrische auto en was slechts 6 procent van mening dat ze een elektrische auto resoluut zouden afraden. Nu, amper een jaar later, is dat tevredenheidscijfer gezakt naar 59% en raadt al 13% anderen absoluut af om een elektrische auto te kopen.

Volgens Uscale zijn elektrische auto’s niet slechter geworden, maar komen ze niet tegemoet aan de hogere verwachtingen van een breder publiek. Volgens het bedrijf waren de eerste kopers, de zogeheten early adopters, erg enthousiast en accepteerden ze daardoor veel problemen. “Nu meer mensen een elektrische auto kopen moeten elektrische auto’s voldoen aan hetzelfde kwaliteitsniveau als auto’s met een verbrandingsmotor”, zegt het bedrijf nog.

Waar gaat het dan mis?

Het onderzoek concludeert dat eigenaars vooral ontevreden zijn over zaken die specifiek zijn aan de elektrisch auto. De recuperatie van remenergie (en de bijhorende manier van rijden), ecologische rijmodus, laadperikelen en unieke bedieningsconcepten zorgen allemaal voor wrevel.

8 eigenaars op 10 heeft problemen met opladen

Steekt met kop en schouder boven de andere problemen uit: het laadproces. Amper 43 procent van de eigenaars is tevreden met de manier waarop dat loopt. Meer dan een derde van de klanten ervoer softwareproblemen met de laadfunctie en bij bijna 1 respondent op 4 komt daar nog een functionele probleem bovenop. Een lader die stuk gaat, bijvoorbeeld.

Problemen met opladen zijn uitgesproken courant. 8 eigenaars op 10 konden minstens één keer niet opladen. Zowel thuis- als bij mobiele laadstations komen die problemen voor. Laadpalen die niet goed of helemaal niet werken, zijn ook een groot probleem, zo blijkt nog.