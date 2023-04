Volkswagen lanceert virtuele showroom

Door: BV

Het Autosalon van Genève, begin maart, was één van de eerste grote evenementen dat sneuvelde om een verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat gebeurde op een ogenblik dat de stands al zo goed als klaar waren, nauwelijks enkele dagen voor de opening voor de pers. Het meeste nieuws werd dan ook gewoon voorgesteld. Er was geen weg meer terug. Vaak was de informatie al doorgestuurd naar media, waar het al onderweg was naar de drukker.

De sector schakelde dan maar inderhaast over op virtuele persconferenties en webcasts. Soms zelfs vanop het salon zelf.

De nieuwe VW Golf in wereldpremière



Volkswagen had in Genève ook wel wat voor te stellen. Het was pas de tweede beurs waar de ID.3, het voorlopig nog door problemen geplaagde eerste geheel elektrische model van het bedrijf, te zien zou zijn. En het was waar de nieuwe, achtste generatie, van de Golf z’n debuut beleefde.

Niemand kon zich eraan gaan vergapen, maar de Duitsers hebben wél iets met hun stand aangevangen. Die is vanaf nu immers beschikbaar als virtuele showroom (link hier). Je kan er een rondleiding krijgen of zelfstandig over de beursvloer slenteren. En voor één keer is het niet drummen rond de interessante auto’s. Volkswagen geeft zelfs informatie op de schermen en links en rechts kan je ook een auto configureren of een kleur aanpassen.

Is een virtuele showroom de toekomst?

Nu je de deur niet uit mag, is zo’n virtueel showroombezoek misschien wel een welgekomen verstrooiing. De marketingjongens bij VW zullen het effect met grote aandacht bestuderen. Daar wordt nu al gehoopt dat virtuele showrooms ooit de plaats van de echte dealers kunnen innemen.