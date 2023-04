Dan toch: vijfdeurs Suzuki Jimny

Door: BV

De nieuwe Suzuki Jimny veroorzaakte meteen bij z’n lancering een beetje opschudding. Niet omdat er wat mis mee zou zijn, wel het tegendeel. Iedereen schijnt die kleine terreinrakker leuk te vinden. Eigenlijk is dat een spijtige zaak, want Europa krijgt er slechts een handvol toebedeeld. Een vierwielaandrijver met een benzinemotor en een hoekig koetswerk… dat is niet zo goed voor de CO2-uitstoot. Niet dat die 1,5l viercilinder met 101pk en 138Nm uit de Jimny een drinkeboer is, maar de lat werd door Europa op amper 95g/CO2/km gelegd. Dat is 4,1l en dat haalt de Jimny niet. En omdat het Japanse merk ook geen andere auto’s heeft die daar zwaar onder duiken (het is het gemiddelde dat ertoe doet), wordt de Jimny in onze contreien kort aan de teugels gehouden. Volgend jaar is hij er wellicht helemaal niet meer bij. Zonde want er zijn klanten zie ze willen…

Pickup en vijfdeurs van de Jimny? Ja!

Wereldwijd werd er algauw geroepen om enkele extra versies. Een pickup. Of een vijfdeurs. Met het eerste experimenteerde Suzuki zelf al. En dat een vijfdeurs Jimny er helemaal niet raar hoeft uit te zien, bewijsde een eerdere render al (zie ook de illustraties bij dit item).

In Japan heeft een vijfdeursvariant weinig zin. De Jimny valt daar in het kei-car-segment waarvan de afmetingen beperkt zijn. Daarom heeft het terreinwagentje daar ook geen zijschorten. Dat is al te breed.

Hij komt, maar hij komt niet

Extra been- en kofferruimte zou nochtans welkom zijn. Het is niet omdat het in Japan niet kan, dat het elders geen kans maakt. En kijk, er zijn inmiddels hardnekkige geruchten dat de vijfdeurs Jimny er toch komt.

Deze zomer start de productie van de Jimny op Indiase bodem. En daar zou zes maanden later, tegen de volgende jaarwisseling, ook een vijfdeurs Jimny op de planning staan. Twee extra deuren en een langere wielbasis. Veel verschil met deze officieuze plaatjes wordt niet verwacht. Maar Europa krijgt ‘m naar alle waarschijnlijkheid ook niet.