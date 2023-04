Autosector pleit voor hervatting activiteiten

Door: BV

De autosector wil een aantal activiteiten hervatten. Het gaat onder meer om het leveren van nieuwe auto’s, het keuren van tweedehandsvoertuigen en het leveren en innemen van leasingwagens. De drie betrokken federaties Febiac (invoerders), Renta (verhuurders en leasing) en Traxio (garagebedrijven) roepen daartoe op.

Autosector ligt quasi helemaal stil

Door de heersende beperkende maatregelen ter beteugeling van het nieuwe coronavirus, ligt de activiteit in de autosector nagenoeg stil. Enkel dringende depannages en herstellingen gebeuren nog. Nieuwe wagens mogen bijvoorbeeld niet meer uitgeleverd worden. Daardoor zijn de inschrijvingscijfers van auto’s, motorfietsen, bestel- en vrachtwagens vandaag tot ongeveer nul herleid. Volgens de vakorganisaties legt die stilstand “een hypotheek op de levensnoodzakelijke, ononderbroken voortgang van de (voedings-)winkels, bedrijven en medische sector”.

Auto’s leveren kan ook zonder risico op besmetting

De sector beweert dat de dealerbedrijven en de herstellingssector perfect in staat zijn om hygiëne en social distancing te garanderen en tegelijk de economie weer op gang te trekken. De sector maakt zich sterk dat het ook auto’s kan leveren zonder risico op besmetting. Thuislevering. Of contactloos, bijvoorbeeld.

Hele parkings vol nieuwe auto’s

Het spreekt voor zich dat garagehouders en invoerders zich, net als heel wat andere sectoren, geconfronteerd zien met een vrijwel volledige terugval van de inkomsten. Maar omdat het hier gaat om kapitaalintensieve activiteiten, pleiten de drie vakorganisaties voor soepelheid. Bovendien zorgt het niet uitleveren of verhandelen van occasies ook voor logistieke problemen. Er worden immers nog wel nieuwe auto’s verscheept, waardoor de voorraden oplopen. In de haven van Zeebrugge staan zo al 100.000 nieuwe auto’s te wachten op transport naar de dealer of klant.