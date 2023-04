“Nieuwe auto’s straks helft goedkoper”

Door: BV

Je moet in deze tijden van coronamaatregelen erg hard je best doen om een nieuwe auto te kunnen kopen. Maar zelfs als je het zou kunnen, wacht je er beter even mee. Dat advies komt van een Duitse expert, marktanalyticus Ferdinand Dudenhöffer van de Universiteit van St. Gallen.

Grote voorraad, weinig klanten

Het traditionele marktmechanisme van vraag en aanbod zou de prijs van nieuwe auto’s in de periode na de coronamaatregelen gevoelig kunnen drukken. De man gaat er immers van uit dat de dealers (tegenwoordig veelal gigantische groepen die elk tienduizenden auto’s verkopen over verschillende vestigingen) nog steeds even veel auto’s zullen binnenkrijgen. Maar door een verkoopslacune van minstens en maand, zal de afzet lager zijn. Bovendien zou het zomaar kunnen dat de appetijt van de bevolking voor de aankoop van een nieuwe auto straks lager is. Onzekerheid zorgt ervoor dat grote aankopen uitgesteld worden. Er zullen trouwens ook economische gevolgen zijn die misschien wel de koopkracht negatief zullen beïnvloeden.

Meer auto's dan klanten

Kortom, genoeg redenen om aan te nemen dat er straks meer auto’s zullen zijn dan klanten. En dat zou volgens de man “wel eens kortingen tot 50% kunnen opleveren”, zo bericht het Duitse weekblad Focus. Temeer omdat de dealergroepen financieel gepenaliseerd worden wanneer ze onvoldoende auto’s afnemen.

Waar de uitgevoerde analyse wél aan voorbijgaat, is het feit dat ook het gros van autofabrieken momenteel stil ligt en er straks wel degelijk minder nieuwe auto’s gebouwd zullen zijn. In Duitsland zouden dit jaar minder dan 4 miljoen nieuwe auto’s van de band lopen. In 2019 waren dat er nog 4,7 miljoen.

Dealers roepen automerken op om flexibel te zijn

Bovendien zullen dealergroepen en belangenverenigingen zich ongetwijfeld beroepen op de uitzonderlijke omstandigheden om die bewuste contracten te herbekijken. Het valt nog maar te bezien of een automerk bij de rechtbank op sympathie kan rekenen wanneer het op het eind van het jaar een dealer de factuur wil sturen voor het niet realiseren van het beoogde verkoopvolume.

Dealerfederatie Traxio vraagt alvast dat de invoerders in ons land zich inschikkelijk tonen voor wat het variabele deel van de dealermarges (dat omzet- of volumegebonden is) betreft.

Zo’n vaart loopt het wellicht niet

Hoe veel marge constructeur en dealer op een auto genereren, is een goed bewaard geheim. Maar een merk of dealer redt zich doorgaans niet uit een crisis door massaal met verliest te verkopen. Kortingen zijn verre van uitgesloten, maar zo spectaculair als Dudenhöffer voorspelt, zal het wellicht niet worden.