Fiat onthult compacte pickup Strada

Fiat mag het dan wel voor bekeken houden met de Fullback, z’n grote pickup die gebaseerd is op de Mitsubishi L200. Met compacte pickups gaat het merk door. In Zuid-Amerika heeft het nt de vernieuwde Strada onthuld. Die oogt een pak robuuster dan z’n voorganger.

Met enkele of dubbele cabine

Het grootste nieuws is echter dat de Strada er voortaan ook is in een variant met een volwaardige achterbank. Net als bij de meeste volwassen (lees: grotere-) pickups, krijgt de klant er dus de keuze uit verschillende cabineversies. Er is een enkelvoudige cabine, met alleen zitplaatsen vooraan. Daarnaast bestaat er nu ook een volledige cabine met een volwaardige achterbank.

Omdat de wielbasis van beide versies identiek blijft, is er ook verschil voor wat de laadcapaciteit betreft. De versie met enkele cabine lust onder de afdekking van de het laadbed 1.354liter. Bij de variant met vijf zitplaatsen slinkt dat tot 844 liter. Voor de aandrijving staan twee benzinemotoren (die ook ethanol lusten) in: een eenvoudige 1,4l die 88pk en 123Nm opwekt en een wat geavanceerde 1,3l die niettemin de krachtigste van de twee is met 110pk en 139Nm.

Populair in Latijns Amerika, maar zelfs daar wil het oog ook wel wat

Fiat bouwt de Strada al sinds 1996. Hij was ook bij ons even te koop. Van de kleine pickup liepen intussen al meer dan 2 miljoen exemplaren van de band. 2014 was het meest succesvolle jaar. Toen bouwde Fiat er bijna 160.000 stuks van. Het segment blijft in Brazilië, Argentinië en Mexico (waar hij als Dodge Ram in de catalogus staat) erg populair. Er is wel een verschuiving van het louter functionele naar het lifestyle-aspect merkbaar. Dat wordt weerspiegeld in de stilistische keuzes die Fiat er maakt.