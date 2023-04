VW e-Golf blijft langer in productie door problemen met elektrische ID.3

Door: BV

De elektrische versie van de Volkswagen Golf blijft langer in productie dan voorzien. Dat heeft te maken met de achteruit geschoven lancering van de eerste geheel elektrische auto van het merk, de ID.3. Die is inmiddels al tot minstens deze zomer achteruit geschoven.

VW e-Golf blijft in productie

Terwijl Volkswagen de nieuwe, achtste generatie, van succesmodel Golf lanceert, blijft de elektrische versie van de zevende generatie in productie. Erg veel moeilijkheden levert dat niet op, gezien de twee generaties gebaseerd zijn op identiek dezelfde bodemplaat en nog steeds een groot aantal componenten met elkaar gemeen hebben. Volkswagen neemt de beslissing naar eigen zeggen om de uitstootdoelstellingen van de EU te kunnen halen. Dat blijkt uit een uitgelekt intern document.

Vervangen door elektrische VW ID.3

Een elektrische variant van de achtste generatie was niet voorzien. Die rol zou opgenomen worden door de ID.3, een auto met gelijkaardige afmetingen die er alleen met een elektrische aandrijflijn komt. Eronder zit een compleet nieuwe technische- en software-architectuur die het komende decennia de basis moet vormen voor tientallen elektrische modellen van de VW-Group.

Problemen met VW ID.3

Maar er zijn problemen mee. De ID.3 werd vorig jaar in september feestelijk voorgesteld op het Autosalon van Frankfurt en is al sinds november in productie. Maar hij wordt niet uitgeleverd. Het model is verlaat, naar verluidt omwille van ernstige softwareproblemen. VW laat weten dat de ID.3 volgens schema in de zomer wordt gelanceerd, maar verzaakt erbij te vertellen dat die planning eerder al enkele keren werd herzien.

Software baart zorgen

De softwareproblemen zouden voortvloeien uit haastwerk en er wordt zelfs gefluisterd dat intussen zo’n 10.000 experts bezig zijn met het oplossen van alle problemen. De reeds geproduceerde ID.3 staan inmiddels op parkings stof te vergaren en zullen allemaal handmatig een update moeten krijgen voor de levering. De gevolgen van dergelijke lange stilstand voor de accu, zijn niet bekend.

ID.3 krijgt grotere accu voor vergelijkbare prijs

De Volkswagen e-Golf staat in ons land in de catalogus vanaf 32.950 euro en heeft een 35,8kWh accu. De verwachting is dat de goedkoopste versie van de ID.3, die nog niet officieel is voorgesteld, rond dezelfde prijs zal schommelen. Die heeft dan wel een 45kWh accu aan boord.

Kloof wordt kleiner want Golf wordt duurder

Het lijkt er intussen ook op dat VW besloten heeft om de kloof tussen de Golf en de ID.3 kunstmatig te verkleinen. De nieuwe Golf is immers fiks duurder dan de uittredende generatie terwijl daar geen technische reden voor is.