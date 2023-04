Belgische automarkt krimpt 7% na coronacrisis

Door: BV

Dat de heersende coronacrisis verstrekkende economische gevolgen zal hebben, staat boven verdenking verheven. Weinig sectoren zullen gevrijwaard blijven en ook de automarkt deelt in de klappen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de autoverkoop minstens één maand stil ligt. De gevolgen van slechts enkele weken stilstand waren al duidelijk af te lezen uit de inschrijvingscijfers voor maart 2020. Tegelijk wordt er ernstig rekening gehouden met een daling van de afzet over langere termijn.

Markt gaat 7% achteruit

Eén maand met weinig of geen autoverkoop levert de markt een achterstand op van zo’n 10 procent. Dat is eenvoudig te berekenen op basis van het aandeel van dezelfde periode tijdens andere jaren. Wat echter voorwerp is van raadt- en giswerk of (met een optimistischere term) ‘voorspelling’, is hoe de markt zal reageren na het hervatten van de activiteiten.

“ de projecties lopen uiteen van pakweg 5 tot meer dan 12 procent ”

Zal elke klant die de afgelopen maanden de aankoop van een auto overwoog dat ook effectief doen? Dan gaat de sector potentieel een periode van recordverkoop tegemoet. Maar er is eigenlijk geen enkele invoerder die van dergelijk scenario uitgaat. Nogal wat mensen voelen de coronacrisis immers in de portefeuille en dan zijn het bij uitstek grote uitgaven die worden uitgesteld. Een nieuwe auto bijvoorbeeld.

Lange tijd negatieve tendens

De autosector in het land gaat er, tenminste bij de invoerders die door de Auto55.be-redactie werden gecontacteerd, zonder uitzondering van uit dat de markt langere tijd een negatieve evolutie zal vertonen. De verkoop zal een knauw krijgen.

De concrete inschattingen lopen uit elkaar en hoewel er onder de invoerders, die liever niet in hun kaarten laten kijken, verschillende projecties lopen - van pakweg 5 tot meer dan 12% verlies -, kunnen we concluderen dat er rekening gehouden wordt met een structurele achteruitgang van gemiddeld 7%.

Jaarresultaat tot 15% lager

Omdat dat cijfer bovenop het verlies komt dat te wijten is aan een maand (voorlopige inschatting) van feitelijke stilstand, houdt men bij de meeste invoerders rekening met een jaarresultaat dat zo’n 15% onder dat van 2019 ligt. Vakorganisatie Febiac gaf nog geen projecties vrij.