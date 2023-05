Honda-fabriek in Wuhan produceert weer normaal

Door: BV

In Wuhan, zoals bekend het epicentrum voor de heersende uitbraak van het nieuwe coronavirus, herneemt het leven stilaan terug z’n normale gang. Honda heeft in die stad, samen met Dongfeng Motor Group, een fabriek. Eind januari ging die dicht, maar op 11 maart kon ze weer geopend worden.

Maand werk alvorens normaal productieritme mogelijk was

Inmiddels zijn 98 procent van de 12.000 arbeiders van de fabriek weer aan het werk. Deze week, bijna een maand na de heropening, werd voor het eerst weer een normaal productieritme gerealiseerd. Die timing kan een indicatie zijn voor de uitdagingen die ook Europese autofabrieken te wachten zullen staan.

Honda wil opgelopen achterstand goedmaken

Honda en Dongfeng willen intussen de opgelopen productie-achterstand weer inhalen. In de fabriek die normaliter 1.060 auto’s per dag bouwt, wil het zo snel mogelijk meer dan 1.200 auto’s per etmaal de deur uit sturen. Daarvoor klopt het team er overuren.

Strenge controle

De extra productie moet gerealiseerd worden zonder extra besmettingen. Arbeiders moeten ten alleen tijde een meter afstand met elkaar bewaken en gemeenschappelijke ruimtes zijn gesloten. Er is bovendien een controlesysteem ingevoerd - werknemers moeten het melden zodra ze in contact gekomen zijn met iemand die mogelijk ongezond was.